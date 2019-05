Pas på faldgruberne ved leasing af bil

- Ved finansiel leasing påtager man sig en stor risiko. Det kan sammenlignes med, at man låner penge i banken til at købe en bil. Man udskyder betalingen og har en kapital til rådighed. Men der er også noget negativt forbundet med det, for man overtager vedligeholdelsen af en bil, man ikke ejer, påpeger Michael Ern Nielsen, jurist ved FDM's juridiske afdeling, om en af faldgruberne ved denne form for leasing.

Af de to mest brugte former for leasing, finansiel og operationel leasing, er det den første, der hovedsageligt bruges i erhvervslivet.

DANMARK: For små 10 år siden var det et stort gråzonemarked, når man skulle lease en bil.

Den meste brugte leasingform i erhvervslivet er finansiel leasing. Kontrakten dækker som udgangspunkt ikke service, reparationer, dækskifte osv. Alle disse udgifter skal leasingtager selv betale, hvis der er behov for det. Hvis bilen skal have ny motor, er det således leasingtager, der skal betale for den, og det kan live dyrt. Nogle leasingselskaber tilbyder dog at klare alle reparationer, service osv. for en ekstra månedlig ydelse, så leasingtager er sikret mod uforudsete udgifter.

Leasingens tre punkter

- En anden problemstilling er, at tilbuddet nogle gange kan være for godt til at være sandt. Man har måske kun en månedlig ydelse på 2000 kroner på en varevogn, og det er jo meget billigt, men så hentes pengene hjem på en anden måde. Enhver form for leasing er dækket af tre punkter - man betaler en ekstraordinær leasingydelse for at komme i gang, så er der den månedlige ydelse og endelig restværdien.

- Mange glemmer, at man ikke selv må købe bilen, når aftalen udløber, men skal anvise en køber, og så er det jo ikke sikkert, at man får det for bilen, man havde regnet med, og så skal man selv betale differencen. Det er den store ubekendte.

- For hvad koster en varevogn, der har været godt brugt i tre år uden moms og registreringsafgift? Hvad nu, hvis man har skrevet værdien til 100.000 kroner stedet for 75.000 kroner for at lokke kunden med en lavere ydelse? Her er det virkelig vigtigt, at man får læst kontrakten igennem, lyder rådet fra FDM-juristen.