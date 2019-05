Smykkevirksomheden Pandora glæder sig over fremgang med spareplan, mens salget i gået i bakgear.

Efter væksten i smykkevirksomheden Pandora i 2018 bremsede op, er den fra starten af 2019 havnet i bakgear.

I første tre måneder er omsætningen faldet fra 5,1 milliarder kroner samme periode sidste år til 4,8 milliarder kroner.

Samtidig er det såkaldte like-for-like-salg, der er et udtryk for udviklingen i en detailkædes eksisterende butikker, faldet med 10 procent.

Det var ventet, at første kvartal ville byde på et gok i nøden for Pandora, men det blev ikke så hårdt, som analytikere havde regnet med.

Samtidig glæder Pandoras finansdirektør Anders Boyer sig over, at Pandoras milliardstore spareprogram "skrider hastigt frem".

Pandora tjener sine penge på at sælge smykker, der ofte er produceret i Thailand. Selskabet er særligt kendt som sine armbånd og sine charms, der er en slags tilbehør til armbåndene.

Selskabet var sidste år gennem en turbulent tid. Efter et mislykket strategiskifte mistede direktør Anders Colding Friis jobbet i august. Først i april i år havde hans afløser, Alexander Lacik, første arbejdsdag.

Samtidig skal Pandora have ny bestyrelsesformand. Peter Tuborgh har annonceret, at han ikke bliver siddende på posten.