På tur med H.C. Andersen og hjælp general Rye: Disney Magics gæster får tilbudt helt nye oplevelser

- Her besøger en gruppe et lokalt par, som bor indenfor voldene. De fortæller om livet i Danmark, og gæsterne smager nogle lækkerier. Den slags kunne vi godt tænke os at lave mere af, fortæller Helle Rosborg Black.

Skibet er bygget i 1998, kan have 2700 passagerer og 947 besætningsmedlemmer ombord og er 294 meter langt.Det er et flydende Disney-koncept med mange af Disneys velkendte figurer ombord såsom Anders And og Mickey Mouse. Dertil kommer mange af de nye figurer fra eksempelvis Avengers. De går rundt blandt gæsterne, så børn kan få taget billeder med dem. I stedet for trut fra hornet, spiller skibet Disney-sangen "Når du ser et stjerneskud". Det ankommer kl. 7 og sejler kl. 15.15.

Marsvin og havkajak

Hvalsafari på Lillebælt, hvor deltagerne skal ud og se på marsvin ombord på Adventura, er udsolgt.

Nogle gæster skal ud og prøve kræfter med at sejle kajak ved Østerstrand, og endnu et nyt tiltag er en gåtur med en naturvejleder på Lillebæltstien på Middelfart-siden, hvor gæsterne blandt andet kommer forbi Hindsgavl Slot.

- Disney Cruise Line har efterspurgt oplevelser, som ikke kun bygger på de store attraktioner, fortæller Helle Rosborg Black om baggrunden for de mange forskelligartede ture.

Et andet eksempel er "Brave soldier on a mission", som er et koncept, to ansatte på Visit Fredericia udviklede for et år siden.

- Det er leg på volden, hvor børn og voksne interagerer sammen for at hjælpe general Rye med at vinde slaget. De får udleveret en manual og et tornyster med et trægevær, og de skal rundt til forskellige poster på volden. Der følger en guide med, så de også får noget at vide om historien, forklarer Helle Rosborg Black.