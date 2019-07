Nordmanden Bjørn Kjos har haft fly som en stor del af sit liv.

Han var i 1993 med til at stifte luftfartsselskabet Norwegian, hvor han i 2002 blev øverste chef.

Torsdag har han sat et foreløbigt punktum, da han har sin sidste dag som administrerende direktør for det norske selskab og fremover får en rolle som rådgiver.

Den 72-årige nordmand, der ud over flyboss kan skrive advokat, dommer, jagerpilot og forfatter på cv'et, har været kendt som en karismatisk og til tider lidt kontroversiel person, som ikke har været bleg for at sende stikpiller til konkurrenterne.

Bjørn Kjos startede sin karriere i flyvevåbnet efter endt værnepligt som faldskærmssoldat i Norges militær. Han blev uddannet jagerpilot med officersrang og fløj i seks år.

Efter seks år i cockpittet på jagerflyene søgte Bjørn Kjos ind som pilot hos SAS.

Det lykkedes ikke. Men mange år senere lykkedes han til gengæld med at overhale SAS i størrelse i spidsen for Norwegian.

Da pilotdrømmen hos SAS ikke lod sig gøre, søgte Kjos i stedet ind på jurastudiet på Oslo Universitet. Han blev advokat og fik møderet for Højesteret i 1993.

Det var samme år, som Norwegian blev stiftet, og han blev selskabets første bestyrelsesformand frem til 1996.

I Norwegians spæde år havde selskabet blot fire ruter i Norge.

Siden er Norwegian vokset til et selskab med 162 fly og 11.000 ansatte og en status som verdens femtestørste lavprisselskab.

Trods den massive vækst forlader Kjos Norwegian på et tidspunkt, hvor selskabet kæmper med at tjene penge og i år måtte hente et milliardbeløb blandt ejerne for at flyve videre.

- Bjørn Kjos har været helt afgørende for den udvikling, der har været i Norwegian, siger Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt som aktieanalysechef i Sydbank.

- Han slipper grebet om styrepinden på et tidspunkt, hvor Norwegian er en kæmpemæssig kommerciel succes, og kunderne valfarter til.

- Men han gør det også på et tidspunkt, hvor aktiekursen ligger skidt, og de økonomiske resultater har været elendige, siger analytikeren.

Selv om Kjos forlader topposten hos Norwegian, har han stadig en vis indflydelse som storaktionær i selskabet.

Bjørn Kjos har også evner i en helt anden boldgade. I 2006 sprang han ud som krimiforfatter med spionromanen "Murmanskaffæren. I 2015 kom selvbiografien "Høyt og lavt".

Privat er Bjørn Kjos gift med Gerd Helen Kjos. Parret har en voksen søn og to voksne døtre.

I sin fritid sætter han pris på den norske natur. Han elsker vandreture og sejler gerne i den norske skærgård.