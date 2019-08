Optimismen blomstrer: Landmænd har udsigt til rekordhøst - de gode tider for svineproducenter vil fortsætte

DANMARK: Alle myter om landmænd som nærmest konstante pessimister bliver i år skudt ned med udsigt til en samlet fin høst og en svineeksport i topform.

Enten regner det for meget, eller også slås vi med tørke. Landmænd har ry for at være ualmindeligt dygtige til at finde noget at brokke sig over, men i år lyder der helt andre toner fra det samfundsøkonomisk vigtige erhverv.

En tur gennem landet dokumenterer, at store dele af årets høst er bragt i hus, og Troels Toft, der er sektordirektør for planter hos Seges, et videnscenter tilknyttet Landbrug & Fødevarer, slår den optimistiske tone an.

- Jeg har talt med mange landmænd, der i de sydlige egne af landet taler om udbytter, de aldrig tidligere har set, og det skyldes, at alt mange steder er gået perfekt op i en højere enhed med gode så-betingelser, god adgang til den rette mængde gødning, godt med nedbør og godt med sol på de rigtige tidspunkter. Alt i alt en tilfredsstillende høst i år, siger Troels Toft.

Han fortæller, at høsten er ved at være i hus i langt de fleste dele af landet. Lolland-Falster, Sjælland og Fyn er færdig, og det samme gælder det sydlige Jylland, mens der mangler en del fra Lillebælt og op i det jyske.

I et bælte fra Randers og tværs over Jylland til vestkysten og nordpå er der stadig mange afgrøder, der ikke er høstet på grund af de store mængder regn, der er faldet siden 7. august.

- Vi har behov for mere sol og flere tørvejrsdage, så det sidste kan blive høstet, siger Troels Toft.

Kvaliteten af de afgrøder, der allerede er høstet, er meget høj med et meget fint udbytte.

- Havde vi ikke fået de store regnmængder her i begyndelsen af august, havde vi helt sikkert fået en rekordhøst, men nu bliver den bare god, med et godt stænk jysk underdrivelse.

Ifølge Troels Toft er det prismæssigt igen blevet hverdag igen efter 2018, hvor priserne på korn strøg i vejret efter den massive tørke, der prægede Danmark og store dele af Europa. Med til at sikre mere hverdagsagtige priser er også, at markedet har noteret en god høst i Rusland og Ukraine.

Gode priser på svinekød

En anden væsentlig faktor for mange danske landmænd er prisen på de mange tons svinekød, vi hvert år sender ud i verden.

Karsten Flemin er ekspert i svineeksport hos Landbrug & Fødevarer. Han fortæller, at priserne på svinekød efter et hårdt år sidste år er 'rigtig gode' nu. Noteringen for svin er steget næsten 50 procent i år fra 8.30 kroner pr. kilo i begyndelsen af 2019 til nu 12 kroner pr. kilo.

Den helt afgørende årsag til de stigende priser på svinekødet er det omfattende udbrud af afrikansk svinepest i Asien, herunder Kina, der står for halvdelen af verdens svineproduktion.

- Alt tyder på, at den stærkt faldende produktion i Asien vil fortsætte ind i 2020, så vi regner med, at den positive udvikling for os vil fortsætte til og med 2020, for det vil være svært for de hårdt ramte asiatiske producenter at komme tilbage til normal produktion efter det omfattende angreb af svinepest, siger Karsten Flemin.

Den samlede danske svineeksport forventes i år at lande på cirka 30 mia. kroner.

Håndterbart Brexit

Cheføkonom og områdedirektør i Landbrug & Fødevarer, Frank Øland, oplyser, at dansk landbrug stadig håber på, at der bliver indgået en aftale mellem Storbritannien og EU om Brexit.

- Men hvis det ender med et hårdt Brexit uden aftale, så er vi også forberedt på den situation. Efter vores fornemmelse ser det langt værre ud i England, pointerer Frank Øland.

- I forbindelse med vores forberedelser har vi opereret med en lang række scenarier. Worst case sagde på et tidspunkt, at vi ville vinke farvel til helt op til 75 procent af vores eksport til Storbritannien. Nu er der imidlertid meldt helt andre toldtariffer ud, som ligger langt fra de frygtede 30-40 procent, ja lige nu er meldingen snarere tre-fire procent, og tariffer i den størrelsesorden vil ikke volde de store problemer, fastslår Frank Øland.

Vigtig kurs på det engelske pund

En anden faktor, som Landbrug & Fødevarer holder et vågent øje med, er udviklingen i kursen på det engelske pund. Kursen er faldet en del inden for de seneste måneder, og den ligger nu omkring 8,20 kroner for et pund.

- Vi forventer, at kursen falder yderligere, måske ned til 7.50 kroner, og det vil betyde, at de engelske forbrugere kommer til at betale en væsentlig højere pris for eksempelsiv dansk bacon, som nok vil blive 10-15 procent dyrere i butikker derovre. Samlet set vil det medføre et mindre salg til de britiske øer, men vi er gået fra, at det så rigtig grimt ud, til at vi nu vurderer, at situationen er til at håndtere, lyder det optimistisk fra Frank Øland.