Opdeling af TDC koster op mod 400 millioner

TDC-direktør er glad for opdeling, selv om det kommer til at koste mellem 300 og 400 millioner kroner.

Teleselskabet er i 2019 i gang med at splitte sin forretning op i to, og det kommer til at koste selskabet mellem 300 og 400 millioner kroner. Det oplyser TDC i forbindelse med sit regnskab for andet halvår.

TDC vil fremover have et forretningsben, der har med fysisk infrastruktur såsom fibernet at gøre, samt et forretningsben, der fokuserer på indhold til kunder.

Rent juridisk har det betydet, at TDC i andet kvartal i år har lavet to datterselskaber Nuuday, der står for indhold til kunderne, og TDC NetCo, der står med infrastrukturen.

Mens TDC gennemgår sin forandring har selskabet også investeret i fibernet for at gøre den del, der har med infrastruktur at gøre.

Opsplitningen og investeringerne kan aflæses i resultatet af driften før skat og særlige poster for andet kvartal. Renser man for opkøb og frasalg er driftsoverskuddet faldet med 2,6 procent i forhold til 2018 til 1,7 milliarder kroner.

Trods omkostningerne og faldet i indtjening er TDC-direktør Allison Kirkby glad for, at forretningen nu er delt op.

- Vi har nu skabt to forretningsenheder, som er førende i hver deres industri, og som vil forme Danmarks digitale fremtid, siger hun i forbindelse med regnskabet.

I regnskabet omtales en "stærk udvikling" inden for mobiltelefoni og bredbånd, mens der er nedgang i fastnettelefoni og tv.

TDC har de sidste 12 måneder tabt 53.000 tv-kunder og 52.000 fastnet-kunder. Modsat er der kommet 30.000 mobilkunder og 16.000 bredbåndskunder.

Trods kundetabet er TDC dog stadig størst på mobilmarkedet. TDC har 1,94 millioner mobilkunder, mens Telenor med cirka 1,7 millioner kunder er næststørst.

TDC er ejer af en række brands såsom YouSee, Telmore og Fullrate.