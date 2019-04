OfficeFit får skrivebordsfolket til at bevæge sig

HOLSTEBRO: Er du udkørt klokken tre? Så er det nok ikke kun Medova-te, du har brug for. Flere og flere af os er lænket til et skrivebord hele dagen, og der er bred enighed om, at inaktivitet er usundt for både krop og sjæl.

Den gode nyhed er, at det godt kan lade sig gøre både at nulre med e-mail og regneark og bevæge sig samtidig. Kontor-træningsudstyr som gå-bånd, cykler og stepmaskiner er ingen ny opfindelse, men Holstebro-virksomheden OfficeFit har succes med et koncept, som rent faktisk bliver brugt - i modsætning til de mange kondicykler, som står og samler støv hjemme hos mange af os.

- Det handler om mennesker og hvordan vi arbejder med vaner og adfærd. Hos os skal man ikke købe udstyret. Lejen er med i abonnementet, så vi starter med at sætte noget forskelligt udstyr op, og så er der en 30 dages prøveperiode, hvor medarbejderne finder ud af, hvad de kan lide at bruge. Og så introducerer vi konceptet igennem et motivationsforedrag, så medarbejderne bliver inspireret og får indsigt og forståelse. Alle medarbejder får ligeledes adgang til vores software, siger Kristian Bjerg, adm. direktør hos OfficeFit.

Det indledende foredrag er ofte en øjenåbner, som får skeptikere til at tø op.

- Folk bliver overrasket over, hvor usundt det er at være inaktiv. Og samtidig er det rart for dem at høre, hvor lidt der egentlig skal til for at gøre en forskel. Det er en myte, at man skal løbe maraton for at være sund. Det er helt fint at starte med et par minutter om dagen på et gåbånd eller en cykel. Det gælder bare om at holde gang i kredsløbet, forklarer Kristian Bjerg.