Ørsted vil kaste milliarder efter ekspansion i Asien

Efter et års undersøgelser har Ørsted besluttet at investere i to store havvindmølleparker i Taiwan.

Energiselskabet Ørsted er klar til for alvor at komme på landkortet i Asien, hvor selskabet vil investere i to store havvindmølleparker.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Beslutningen kommer, i forlængelse af at Ørsted for et år siden vandt retten til at slutte parkerne til elnettet i Taiwan.

Siden har Ørsted - det tidligere Dong - arbejdet på at få styr på de praktiske detaljer. Det gælder blandt andet aftaler med samarbejdspartnere og lokale politikere.

Processen har undervejs været forsinket af politiske uenigheder - herunder om den pris, som Ørsted i sidste ende kan få for strømmen.

Parkerne vil have en samlet kapacitet på 900 megawatt (MW) og skal efter planen stå opført i 2021 og 2022. De vil kunne forsyne en million hjem med strøm.

Parkerne skal anlægges 35-50 kilometer ud for Taiwans vestkyst. Ørsted er medejer af Taiwans største nuværende havvindmølleprojekt, men de to kommende er i en helt anden skala.

Havvindmølleparker har historisk set primært været et europæisk fænomen, men de seneste år der så småt åbnet for dem flere steder i verden.

Ørsted har ud over Taiwan planer om at stille møller op på havet ud for USA's kyst.

Selskabet har ret til at opstille vindmøller med en kapacitet på 1000 megawatt i USA i 2023.

Ørsted har til dato opstillet 5600 megawatt på verdensplan - hovedparten i Europa - og har 4300 yderligere undervejs. Samlet er målet at krydse 15.000 megawatt i 2025.