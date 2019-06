Ønskesedlen er 180 mio. kr. lang: Mere trafik skaber udfordringer

Rundkørslen ved Hejse Kro er en trafikal udfordring, og et af forslagene går på at omdanne det til et lyskryds. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Trafikanalyse af infrastrukturen i Taulov viser, der er behov for cirka 180 millioner kroner.

Fredericia: Fredericia Kommunes budgetforhandlinger venter efter sommerferien, og ønskesedlen over udbygning af kommunens infrastruktur i Taulov er lang. Kommunens trafikplanlæggere fremlagde onsdag morgen en analyse af, hvilke løsninger der er behov for, og hvad de vil koste, for Fredericias erhvervsliv på "Topmøde 4.0" i MesseC. Og det bliver en dyr fornøjelse. Et overslag er, at det kommer til at koste cirka 180 millioner kroner. Det dækker over:

Ændring af rundkørsel ved Hejse Kro: 20-25 millioner kroner

Signalanlæg Prinsessens Kvarter/Skærbækvej: 10-12 millioner kroner

Ombygning af Skærbækvej inklusiv motorvejsrampe: 100 millioner kroner

Opgradering af eksisterende infrastruktur: 45 millioner kroner De store beløb kommer ikke bag på formand for by- og planudvalget Steen Wrist (S). - Det er et kæmpe beløb. I byrådet var vi godt klar over, der lå en kæmpe udfordring foran os. Derfor afsatte vi en million kroner ved tidligere budgetforhandlinger. Vi kan lige så godt tale om de reelle problemer, sagde Steen Wrist.

Den såkaldte "Løsning 3" er en model, trafikplanlæggerne hos Fredericia Kommune har arbejdet med i deres analyse af fremtidens trafik i DanmarkC. Den viser muligheden for at flytte Adelvej, nye motorvejsramper og ændringer ved Europavej og Nordensvej. Illustration: Fredericia Kommune

Øget trafik I forbindelse med analysen er der lavet trafiktællinger og droneoptagelser for at undersøge den nuværende trafik, som så er blevet fremskrevet til 2035. Ud fra materialet er forskellige løsningsmodeller sat ind for at se, hvad der kan afhjælpe den øgede mængde trafik ved motorvejsafkørslerne og på Skærbækvej. Man har lavet beregninger ud fra, hvordan etableringen af en vestvendt rampe ved afkørsel 59, flytning af Adelvej, etablering af østvendt rampe ved afkørsel 60b og en række ændringer på Skærbækvej påvirker trafikken. - Vi regner med en 30 procent stigning i trafikken frem til 2035, fortalte trafikplanlægger ved Fredericia Kommune Morten Svanborg. Overraskende ser en etablering af en østvendt rampe ved afkørsel 60b ikke ud til at have den store effekt. Eftersom prisen for de mange ønskede ændringer af infrastrukturen er dyre investeringer, er det vigtigt for byrådspolitikerne, som skal finde pengene, at få inputs om, hvilken betydning de forskellige løsninger får for erhvervslivet, så politikerne kan prioritere opgaverne, da man ikke forventer at have alle pengene på én gang. Der er mulighed for en delvis medfinansiering fra Vejdirektoratet, men det er kun til motorvejsramper.

Rundkørsel til signalanlæg Foruden fremkommelighed bliver der tænkt trafiksikkerhed ind i analysen. Det gælder blandt andet ved Hejse Kro. - Det er et træls sted - især om eftermiddagen - hvor man kan komme til at holde længe. Løsningen er at ombygge rundkørslen til signalanlæg. Det giver god sikkerhed for cyklister, sagde Morten Svanborg. Analysen peger på en række ønskværdige trafikale ændringer - foruden motorvejsramper og signalanlæg på Skærbækvej er der mindre ting så som vejudvidelse på Nordensvej, så der bliver plads til modulvogntog, cykelsti på Børupvej og kantsten på Europavej. Men der skal prioriteres benhårdt. - Der er to prioriteter, som er vigtig for mig. Det er, hvordan får vi mest fremkommelighed for pengene, og hvordan får vi mest sikkerhed, sagde Steen Wrist.