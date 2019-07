Økotopen breder sig til Esbjerg By

Esbjergenserne behøver ikke længere køre til Økotopen i Darum for at hente friske, økologiske grøntsager. Nu kan marskgårdens grønt afhentes hos Kaffesmeden i Smedegade.

Darum: "Hej. Jeg vil gerne bestille forårsmix og kartofler. Jeg afhenter i Kaffesmeden".

Umiddelbart en lidt kryptisk besked, men den slags findes der adskillige af på Økotopens facebookprofil, og et godt gæt er, at de bliver til mange, mange flere.

For esbjergenserne er ved at få øjnene op for Økotopen - Jes Hjort og hans økologiske landbrug på den gamle marskgård i Darum - og det resulterede for nylig i, at Jes Hjort indgik en aftale med Kaffesmeden i Esbjerg om, at hans kunder kan afhente de friskhøstede grøntsager hver fredag i forretningen i Smedegade.

Det er heller ikke nogen tilfældighed, at samarbejdet kom op at stå med lige netop Kaffesmeden - økologi og bæredygtighed er en passion hos både Jes Hjort og parret bag Kaffesmeden, Lis og Torben Jacobsen, der bruger mellem 90 og 100 procent økologiske råvarer.

- Jeg manglede et sted, hvor de faste kunder i Esbjerg kunne afhente helt friskhøstede grøntsager, og da jeg leverer til restauranter i Esbjerg hver fredag i min lille el-bil, kunne jeg slå to fluer med et smæk ved at stable et afhentningssted på benene derinde. Det gælder om at køre afstanden mellem bonde og kunde så kort som muligt, men det var bestemt ikke ligegyldigt, hvor det blev. Ideologierne skulle passe sammen, og Kaffesmeden har jo et økologisk guldmærke, forklarer Jes Hjort.