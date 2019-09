Økonom: Manglende bankrådgivning er meget problematisk

Det er meget problematisk, hvis banker ikke rådgiver deres kunder til at lade være med at placere deres opsparing i tabsgivende investeringsfonde.

Sådan lyder det fra Ida Marie Moesby, der er økonom i Forbrugerrådet Tænk.

Kritikken kommer på baggrund af en opgørelse, der ifølge erhvervsmediet Finans viser, at milliarder af kroner står placeret i obligationsfonde, der styrer mod negative afkast, når gebyrerne er betalt.

- Det er meget problematisk, hvis det er sådan, at man af banken bliver rådgivet til at vælge de her obligationsfonde, og det så viser sig ikke at have nogen gavn for kunden, siger Ida Marie Moesby.

Når kunderne overlader forvaltningen af deres opsparing til bankerne, accepterer de også risikoen for mulige tab. Men det ændrer ikke ved, at bankerne bør gøre mere for at undgå tab til kunderne, mener økonomen.

- Som kunde i banken forventer man, hvis man bliver rådgivet omkring et investeringsprodukt, at produktet er i ens egen interesse. Det er ifølge europæiske regler også sådan, at banken ikke må sætte sine egne interesser over kundens.

- Derfor forventer man, hvis man bliver rådgivet til at investere i et produkt, at det her produkt kan give et afkast, siger Ida Marie Moesby.

Tal indsamlet af den uafhængige investeringsrådgiver Uvildige.dk viser, at over 15 milliarder kroner er placeret i fonde med korte obligationer, der ifølge rådgiverne giver et forventet tab.

Derudover er der en række fonde med virksomhedsobligationer og lange obligationer, hvor der er behov for yderligere rentefald for at undgå tab.

Ifølge Finans har banker som Ringkjøbing Landbobank og Sydbank spærret kundernes mulighed for på egen hånd at købe fonde med korte obligationer.

Men bankerne mener stadig, at der er potentiale i andre obligationsfonde.

Hos Nordea og Danske Bank vurderer man fortsat, at fonde med både korte og lange obligationer kan være relevante for privatkunder, skriver Finans.

Opgørelsen fra Uvildige.dk følger, efter at Danske Bank for nylig blev politianmeldt af Finanstilsynet i en sag om investeringsproduktet Flexinvest Fri.

I den sag mener Finanstilsynet, at Danske Bank vildledte kunder til at investere i et produkt med forventede negative afkast.