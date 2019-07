Nyt erhvervsforum er gået i gang

HOLSTEBRO: I mange år har Industri- og Håndværkerforeningen, Handelsstandsforeningen, Landboforeningen og erhvervsuddannelserne talt hver deres sag. Nu har parterne sat sig sammen i Erhvervsforum Holstebro, hvor også Holstebro Kommune deltager.

Kort før ferien gik de tre første arbejdsgrupper i gang med tre udfordringer:

Hvordan gør vi virksomhederne mere synlige?

Hvordan rekrutterer vi medarbejdere i et område med lav mobilitet i arbejdsstyrken?

Og hvordan sikrer vi bedre infrastruktur, som for eksempel at få politikerne til at huske deres valgløfte om at lukke "hullet" i Holstebromotorvejen ved Herning?

Læs om det nye forum på www.erhvervsforumholstebro.dk - og har du allerede nu en god erhvervshistorie, som "burde være mere synlig", så kontakt redaktionen på maxe@erhvervplus.dk.