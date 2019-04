Nykredit køber Danmarks mindste realkreditinstitut

Danmarks mindste realkreditinstitut er torsdag blevet solgt i en handel til 2,6 milliarder kroner. Den glade køber er Nykredit, der driver bank og realkredit i forvejen.

Prisen lyder på 2,6 milliarder kroner og går til de hidtidige ejere af LR Realkredit: Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, SEB og Arbejdernes Landsbank.

Nordea, der har haft 39 procent af ejerskabet i LR Realkredit, har selv annonceret, at banken får omkring en milliard kroner ud af salget.

Det lille realkreditinstitut står for realkreditlån til ejendomme, der altovervejende modtager offentlige støtte af den ene eller anden art. Hovedparten er alment boligbyggeri.

- LR Realkredits realkreditudlån var ultimo 2018 på 21,7 milliarder kroner, hvilket svarer til mindre end 2 procent af Nykredit-koncernens samlede realkreditudlån på knap 1200 milliarder kroner, oplyser Nykredit.

LR Realkredit har under ti fuldtidsansatte medarbejdere.

Der ligger også en egenkapital på 3,3 milliarder kroner i realkreditinstituttet. Dermed øges Nykredit med cirka 700 millioner kroner, da de kan føre flere værdier i bøgerne, end de har betalt.

Det er planen, at alle aktiviteter i LR Realkredit flyttes over i Nykredit. Herefter vil LR Realkredit ophøre med at eksistere.