Nye madoplevelser i Nordens ældste by

RIBE: Glemt alt om pommes frites, men tænk i stedet på delemad ved bordet, et nyt menukort hver tredje måned og muligheden for folkelig fællesspisning til en pris, de fleste kan være med til.

Gør du det, har du fat i en stor del af det kulinariske koncept, den kreative kvartet bag Porsborgs Gastrobar er i gang med at folde ud i fuldt flor. 1. juli sidste år overtog brødrene Bjarne og Thomas Christensen sammen med gourmetkokkene Rasmus Erreboe og Claus Lehmann Christensen kælderrestauranten under turistbureauet på Torvet lige over for domkirken i Nordens ældste by.

Den rustikke historiske restaurant med det meget lille køkken blev omdøbt til gastrobar, hvor mad og drikke holder et højt kvalitetsniveau, og det er gået så godt, at der er kommet to kreative knopskydninger til, mens en tredje er på vej.

- Vi var fra starten enige om, at det ikke bare skulle være en kælderrestaurant, men noget mere, siger Bjarne Christensen, der efter en del år i designbranchen er vendt tilbage til Ribe med sin familie.

- Vi prøver på at gøre det lidt anderledes. Vi skal selvfølgelig drive det som en forretning, men vi har ambitioner om noget mere. Vi vil gerne være en oplevelsesvirksomhed med mad og mennesker som omdrejningspunktet. Vi har derfor et formaliseret samarbejde med et bæredygtigt landbrug, Oak River Farm i Farup lige uden for byen, hvor vi også har et køkken. Det har vi for selv at have hånd i hanke med råvaredyrkningen. Her skal være opdræt af ænder og lam og en kæmpe frugtplantage, som vi kan hente vores egen saft fra, fortæller han og fortsætter:

- Vi har overtaget driften af kantinen på Ribe Katedralskole, hvor vi forsøger at give de unge noget andet end pølsehorn, og vi meldte ud, at vi søgte efter et sted, hvor vi kunne have selskaber, som vi indtil nu har holdt forskellige steder.

- Det er på det område gået over al forventning, og vi har haft arrangementer med fine dining i Danmarks ældste rådhus, med en komplet spiseoplevelse på vikingemuseet, og vi har et samarbejde med kunstmuseet. Men vi manglede et sted, hvor vi kunne have 100 personer til selskaber og forskellige former for madkurser, forklarer Bjarne Christensen.