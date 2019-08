Ny taxalov: Skal hoteller selv køre taxa med gæsterne?

Taxa Midt har 65 vogne til rådighed for at betjene kunder i primært Herning, Ikast-Brande og Silkeborg kommuner. Men branchen er under pres, og en ny lov gør kun ondt værre, advarer Kasper Jessen og Kir Minet, næstformand og formand for Taxa Midt. Foto: Thomas Maxe

Ny taxalov virker ikke helt efter hensigten. Taxavognmænd føler sig udfordrede, mens en politiker mener, at de ikke er pressede nok.

HERNING: Der er for lang ventetid på taxa, især uden for de større byer. Og problemet er den nye taxalov, som har gjort det uattraktivt at køre taxature uden for byerne, hvor de fleste kunder er. Det budskab har hotel- og restaurations- og turisterhvervets brancheforening HORESTA gentaget igen og igen hen over sommeren. Nu får de opbakning af De Radikales transportordfører Andreas Steenberg, som gerne så, at hoteller og kroer fik lov til at bruge deres egne biler til at køre med gæsterne. - Det er for dyrt at starte virksomhed som taxavognmand. Reglerne siger, at man skal stille en garanti på en halv million kroner. Det var en betingelse, som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fik skrevet ind i taxaloven for at beskytte taxavognmændene mod konkurrence. Men kravet burde fjernes, så man i de mindre byer for eksempel kunne have folk på efterløn eller andre, som ville køre på deltid, når behovet er der, for eksempel i weekenden eller om sommeren, når der er turister, siger Andreas Steenberg. HORESTA oplyser til Erhverv+, at hotellerne ikke nødvendigvis ønsker selv at drive taxavirksomhed, men man håber lige som den radikale folketingspolitiker, at det bliver nemmere og billigere at etablere sig som vognmand uden for de større byer.

Det kunne være fint, hvis nogen kunne få lettere adgang til at køre i weekenden, så vi for eksempel undgår spritkørsel. Transportordfører Andreas Steenberg (Rad.) om taxabranchen

Dyr opstart Udmeldingerne gør ondt på de etablerede taxavognmænd, som i forvejen er pressede. Det er langtfra en guldgrube at etablere sig, især hvis man vil samle kunder op uden for byen også. - Det koster 200-300.000 kroner at få en vogn på gaden klar til hyrevognskørsel. Og så skal kørselskontoret have mindst en halv million kroner i egenkapital. Derudover skal vognmanden stille 40.000 kroner i garanti for den første vogn og derefter 20.000 kroner for resten, siger Kasper Jessen, som er næstformand i Taxa Midt, der dækker Herning, Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner. Indtil videre går det dog rigtig godt med at skaffe en vogn i Herning-området, som i perioder ellers oplever stort pres på transporten, når der er messer, konferencer og events i byen. Alligevel er der kun meget sjældent, for eksempel nytårsaften, mere end halv times ventetid på en taxa i Herning. - Selvfølgelig kan vi rende en i ventetid i spidsbelastninger, men det er ligesom køen i Føtex: Nogle gange er der travlt, og andre gange sidder kassedamen bare og venter. Det gør vognen også - som lige nu i skrivende stund, hvor vi kun har tre vogne optaget ud af 65 - men ingen kunder, fortæller Taxa Midts formand Kir Minet.

Kommunal kørsel hjælper Hun ser primært én grund til, at det alligevel kan lade sig gøre at drive forretning i Herning: - Vi har et rigtig godt samarbejde med Herning Kommune, som har lagt al den kommunale kørsel hos os. Det betyder, at vi har opgaver til vores biler i dagtimerne på hverdage og på de dage, hvor der ikke er messer eller den slags. Ellers kunne det slet ikke løbe rundt for os at have så mange biler på gaden i weekenden, og når der er events i byen, forklarer hun. I staten, regionerne og mange kommuner er den offentlige kørsel med gangbesværede skoleelever, pensionister og patienter udliciteret, sådan at opgaven er havnet hos et udenbys firma eller et busfirma i stedet. - Vi har set eksempler på, at der er blevet bestilt en Flextur-taxa fra Aarhus til at hente en patient fra Skjern, som skulle køres til sygehuset her i Herning. Aarhus-vognmand har måske nok en lav timepris, men turen har formentlig kostet omkring 2500 kroner, fordi han skal have betaling for hele turen fra Aarhus og hjem igen. Vi kunne have løst opgaven for cirka 700 kroner, forklarer Kir Minet.

Markedet må klare det Sådanne eksempler har de også hørt på Christiansborg, men der er ingen kære mor hos De Radikale. - Der er mange af de etablerede vognmænd, som ønsker sig tilbage til det gamle system, hvor al offentlig kørsel blev lagt hos de lokale taxaselskaber, og hvor kommunen uddelte taxabevillinger. Men i det gamle system var vognmændene ikke så "sultne" efter at sende biler på gaden i weekenden, og der var eksempler på, at en vognmand henvendte sig for at få lov til at køre taxa med bedre service og til en billigere pris, men så blev han afvist, fordi der ikke var flere ledige bevillinger. Det duer ikke, at man har en kommune til at afgøre, hvem der skal have lov til at etablere en privat virksomhed, siger Andreas Steenberg. Men hvis det skal være endnu nemmere at etablere sig, og hvis hotellerne selv skal have lov til at køre med gæsterne, vil det så ikke bare blive endnu sværere at leve af at køre taxa? - Det må de private markedskræfter klare. Der er en masse penge, som ikke bliver tjent, fordi der simpelthen ikke er nogen taxabetjening uden for byerne. Og der er i øvrigt ingen, der siger, at man skal kunne leve af at køre taxa på fuld tid i de små byer. Det kunne være fint, hvis nogen kunne få lettere adgang til at køre i weekenden, så vi for eksempel undgår spritkørsel, siger Andreas Steenberg.

For mange kokke Taxa Midt afviser, at der ligger en masse penge at venter uden for de større byer. Dels kræver det fortsat mindst 14 dages fuldtids-kursus for at blive uddannet til at køre taxa, så det er ikke alle og enhver, der "bare lige" kan begynde at køre taxa i weekenden. Og dels vil loven ikke få den ønskede effekt. - Den nye taxalov har netop gjort det muligt, at når der ikke er nogen ture uden for byerne, så må vognene køre til de byer (for eksempel nabobyer, red.), hvor der er kunder. Og så er der igen ingen vogne i landområderne, og så er vi lige vidt. Der vil ikke komme flere kunder i byerne, men derimod blot bliver flere vogne om den sum penge, der er inde i byerne. For der kommer jo ikke flere kunder af, at der kommer flere vogne, siger Kir Minet. Den nye taxalov trådte i kraft 1. januar 2018 og bliver gradvist indfaset sådan, at det fra 2021 er frit for enhver at søge om lov til at blive taxavognmand. Der er dog en række økonomiske og tekniske krav. Det er alt sammen beskrevet på hjemmesiden www.taxilov.dk.