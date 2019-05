Ny redningsaktion: Ejere poster 20 millioner kr. mere i Jensens Bøfhus

Bøfkæden fortsætter med at tabe penge, men frisk kapital fra ejerkredsen varsler håb. Ambitionen er at tjene penge i år på de overlevende restauranter

Fra 1. januar var Anders Nikolaisen ny direktør for restaurantkæden Jensens Bøfhus, der ikke har tjent penge siden 2012, og han gik hurtigt i gang med at træffe beslutninger. Én af dem var nem og viste, hvor langt den klassiske danske bøfkæde havde været ude for at vende hver en mønt. Det opdagede Anders Nikolaisen ved at besøge en af restauranterne. - Af sparehensyn kørte man med sådan noget elevatormusik, hvor man ikke skulle betale afgift til kunstnerne. Det vækker ingen følelser i hverken gæster eller medarbejdere, så den beslutning blev ændret nærmest samme dag, som jeg tiltrådte, siger han i et interview til avisen Danmark. Lige siden har man kunnet høre tidens popmusik i Jensens Bøfhus, som onsdag offentliggør sit regnskab for 2018. Tallene gælder hele Jensens Food Group, der omfatter alle aktiviteterne i den 35 år gamle virksomhed. Omsætningen faldt sidste år med 16 procent til 481 millioner kroner, og det skyldes især tabt salg fra en række lukkede restauranter. Virksomheden fik et driftsunderskud på 63 millioner kroner mod et tab på 138 millioner kroner året før.

Bank eftergav gæld Regnskabet præges især af de store forandringer, der skete i 2018, da en kreds af fynske erhvervsfolk købte det kriseramte Jensens Bøfhus. Stifteren af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, forlod i den forbindelse sit livsværk, og redningsaktionen skiftede gear: Kreditorerne, primært storbanken SEB, eftergav gæld for 132 millioner kroner, og de nye ejere skubbede 25 millioner kroner i frisk kapital ind i virksomheden. Den store gældseftergivelse betyder, at Jensens Food Group teknisk set kom ud af 2018 med et overskud på 67 millioner kroner efter skat. Det er dermed det første overskud siden 2012, men der er som nævnt tale om regnskabsteknik, og Anders Nikolaisen er mere optaget af at skabe sorte tal på den daglige drift. Nu kommer det frem, at den samme kreds af investorer i marts i år skød yderligere 20 millioner kroner ind i Jensens Food Group, og det var lige præcis nok til at udligne den negative egenkapital, som virksomheden havde ved udgangen af 2018. - Det giver ro på bagsmækken i forhold til den daglige drift af virksomheden. Ejerne har set på den udvikling, der har været igennem det seneste halve år og den plan, der er lagt for fremtiden. Så har de vurderet, at det var rigtigt at reetablere egenkapitalen nu, så vi kan få de fordele, som det også kommer til at give, siger Anders Nikolaisen.

Lukkede restauranter Seks restauranter er lukket inden for det seneste år, så der i dag er 23 restauranter tilbage i Danmark, otte i Sverige og to i Norge. Yderligere fire restauranter er på lukkelisten i år. Det gælder to restauranter i Sverige, den nyligt lukkede restaurant i Skagen og en restaurant i Esbjerg. I Skagen lå Jensens Bøfhus på den centrale gågade, der typisk er sort af mennesker i højsæsonen. Men de store sæsonudsving fungerer ikke for et kædekoncept som Jensens Bøfhus, forklarer Anders Nicolaisen. - Vi havde en fornuftig sæson deroppe sidste sommer og et lille overskud. Men det er ikke nok til at dække, hvis det vejrmæssigt bliver en skidt sommer i år, og den risiko har vi ikke lyst til at have i vores forretning, siger han. Direktøren understreger, at de overlevende restauranter alle giver overskud, og med de seneste års oprydning er der udsigt til et samlet koncernoverskud i 2019, både målt på den daglige drift og på bundlinjen i regnskabet.

Vil ansætte flere Anders Nikolaisen mener ikke, at Jensens Bøfhus endnu har nået det niveau, som kunderne har fortjent, og derfor forventer han at skulle ansætte mere personale i restauranterne. - Vi er ikke gode nok i den service, vi yder vores gæster i dag. Der har vi lavet en justering af planen, der indebærer, at vi investerer ret kraftigt i at bemande vores restauranter rigtigt på de tidspunkter, hvor der er mange gæster hos os, siger han. Han har desuden brugt en del af sin tid på Jensens Food Groups egen fabrik i Struer, der leverer råvarer til restauranterne og færdigmad til en række dagligvarekæder. Fabrikken var indtil for nylig truet af lukning, men ledelsen og ejerne har skiftet holdning og investerer nu kraftigt i fabrikken. Her forventes der at blive ansat 25 nye medarbejdere i den nærmeste fremtid.