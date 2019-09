Ny knallertbane kan være på vej i Skjern

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole ønsker at nedbringe antallet af placeringer til kørsel af motorcross og bocart. Derfor har ungdomsskolen søgt om tilladelse til at bruge en plads i Skjern, som skal samle aktiviteterne mere end hidtil.

- Det er en blanding af at skrue i maskinerne og så komme ud og prøve dem af. Det er både for hold, som eleverne er på som en del af deres undervisning, men vi har også almindelige fritidsaktiviter, og der er motor så en del af dem, siger Allan Østergaard og forklarer, at motordelen vil blive opgraderet med den nye placering i Skjern.

Ungdomsskolen har søgt om midlertidig dispensation fra lokalplanen for erhvervsområdet mellem Ferrodanvej og Messingvej 15 i Skjern, hvor ungdomsskolen ønsker at etablere en ny såkaldt knallertbane.

Ingen ny Aulum-bane

I ansøgningen skriver ungdomsskolen, at man forventer at bruge banen tre til fire gange ugentligt i perioden fra 1. marts til 1. juli og igen fra 1. august til 1. november.

- Vi vil typisk have tre hold om ugen. To gange på værksted og så en gang ude at køre, og så to gange ude at køre og én gang på værksted, siger Allan Østergaard og forsikrer, at motoraktiviteten ikke er ens betydende med en hel masse larm.

- For os bliver det ikke det nye Aulum-banen (motorcrossbane i Aulum, red.) med kørsel 24 timer i døgnet, siger han.

Mængden af støj har dog allerede givet anledning til et høringssvar fra ejerne af nabojorden overfor Ferrodanvej. Her er man bekymret for at måtte lægge øre til støjgener inden klokken 17 på hverdage.

Det forventer ungdomsskolen dog kun vil forekomme omkring tre-fire gange om året. 14 dage inden, der bliver kørt inden klokken 17.00, vil ungdomsskolen sende besked til virksomheden.

I mødedagsordenen fremgår det, at hvis dispensationen fra lokalplanen bliver tildelt, skal der efterfølgende ansøges om en miljøgodkendelse, der skal sikre, at støjkravene bliver overholdt.

Hvis ovenstående bliver en mulighed, så anbefaler administrationen, at der gives dispensation til knallertbanen.