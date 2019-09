Ny ejer i fredericianske KM Telecom: - Det er en milepæl

Michael Hermansen har i denne uge købt de sidste 51 procent aktier tilbage i KM Telecom Danmark A/S. Det betyder, at han nu igen er eneaktionær i firmaet, han oprindelig selv stiftede.

Lys fremtid

Michael Hermansen betegner hele processen efter rekonstruktionen som hård, men lærerig.

- Denne milepæl var ikke nået uden vores loyale og dygtige medarbejdere, samt naturligvis vores gode kunder og samarbejdspartnere, lyder det fra den nye eneaktionær i KM Telecom Danmark A/S.

Ifølge Michael Hermansen ser virksomheden ind i en lys fremtid. Udbygningen af 4G-netværket - og på længere sigt 5G - kører på fuld kraft, og de politiske krav om god mobildækning i Udkantsdanmark giver også travlhed de kommende år, slår han fast i pressemeddelelsen.

KM Telecom Danmark A/S har et halvt hundrede medarbejdere, og selv om der er mangel på telemontører, så ventes dette tal at stige til cirka 65 inden for et halvt års tid.