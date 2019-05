Ny TV2-topchef: Når verden skræmmer, fejrer vi vores eget lille land

TV2's kommende direktør er mest kendt for sin gode fornemmelse for, hvad der optager danskerne. I sit nye job skal Anne Engdal Stig Christensen sikre TV2's overlevelse i konkurrencen mod de globale streaming-giganter

Anne Engdal Stig Christensen sad på sit kontor på Kvægtorvet i Odense, da døren åbnede med et brag. - 9-0, lød det kort fra TV2's bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, og nærmere forklaring var overflødig. En enig TV2-bestyrelse havde peget på Anne Engdal Stig Christensen som ny direktør for tv-stationen, der i de kommende år står foran enorme udfordringer. Hun overtager stolen efter Merete Eldrup, der efter 11 år på posten har valgt at trække sig fra 1. august. Set udefra var Anne Engdal Stig Christensen det oplagte valg, selv om Jimmy Maymann havde slået stillingen op vidt og bredt med annoncer i en stribe medier. I dag er hun indholdsdirektør og dermed øverste ansvarlig for alt fra nyhedsprogrammer til indkøb af amerikanske film og produktion af nyklassikeren, TV2's egen fiktionsserie "Badehotellet." Hendes navn er forbundet med den succes, som hun skabte, da hun i 2013 kom flyvende ind og reddede TV2 ud af en fortvivlende seertalskrise. Danmarks Radio havde dengang vundet terræn, og TV2 havde sovet i timen. Måske var man stresset af, at tv-stationen forinden havde været på konkursens rand og kun overlevede, fordi staten trådte til med et trecifret millionlån. I dag ser det anderledes ud. TV2's økonomi strutter, og stationen har flere seere end konkurrenterne hos DR. - TV2 står på toppen lige nu. Det går rigtig godt økonomisk og med seertallene. Der er ikke rigtigt noget at være ked af. Men jeg er meget bevidst om, at når man står på toppen, er det en kæmpe opgave at fastholde den position, siger Anne Engdal Stig Christensen i et interview til avisen Danmark. Er du ikke bekymret over at blive direktør, imens TV2 er på toppen? En lille nedgang i de næste to år vil blive læst, som om du har fejlet? - Jeg er ikke bekymret. Så skulle jeg ikke have sagt ja til jobbet. Jeg skal fastholde en succes, og det kræver en masse udvikling. Hvis jeg ikke lykkes med det, bliver jeg ikke en succes, siger Anne Engdal Stig Christensen.

Leverer kontinuitet Med de mange jobannoncer har TV2's bestyrelse været nysgerrig efter at se, om en profil udefra ville melde sig på banen. Med valget af Anne Engdal Stig Christensen viser bestyrelsen, at man har lagt vægt på kontinuitet. Kan du være bange for at få sådan et udtryk - kontinuitet - hæftet på dig? - Jeg kan godt forstå, hvis nogle tænker sådan. Det er klart, at når man rekrutterer indefra, er der mange medarbejdere, der forbinder det med en form for tryghed. Men hvis du ser på, hvad jeg har gjort i de seneste snart seks år, har det bestemt ikke været lig med kontinuitet, men med fornyelse og udvikling, siger Anne Engdal Stig Christensen. Hun har været ansat i TV2 ad flere omgange. Under seertalskrisen i 2013 blev hun hentet hjem fra et lignende job i DR, og hun tog hurtigt fat om det problem, som hun ikke var sen til at få øje på. - Jeg har altid haft det udgangspunkt, at TV2 har haft en fast kontrakt med seerne om, hvad vi er. Hvis man bryder for meget med den kontrakt, fordi du eksperimenterer med noget andet, forsvinder seerne faktisk forholdsvis hurtigt, siger hun. Dengang kunne man se et program i den bedste sendetid onsdag aften, der hed "Dagens Mand." Det var et dating-show, der tydeligvis henvendte sig til de yngre målgrupper, som de fleste mediehuse gerne vil i kontakt med. Men det fungerede ikke på TV2, der altid skal appellere bredt med sine udsendelser. - TV2 skal være dygtig til at skabe stærke fortællinger om helt almindelige danskere. Vi skal betyde noget for mange. Det er TV2's dna. Vi skal i kontakt med mange danskere både for at bevare vores relevans og for at tjene penge, siger Anne Engdal Stig Christensen. Hendes metode har gjort hende kendt i mediekredse. Det handler om at definere, hvad der optager danskerne. Resultatet skal formidles ud i TV2's organisation og til de mange selvstændige produktionsselskaber, der leverer en stor del af indholdet til TV2's mange tv-kanaler og digitale platforme. - Det er vigtigt at fange de tendenser, der er i tiden. Vi bruger ekstremt meget tid på at diskutere tendenser. Når verden bliver skræmmende og stor, så er der nogle modreaktioner. Så rykker vi danskere sammen og beskæftiger os meget med vores eget lille land, siger Anne Engdal Stig Christensen. Den slags observationer er med til at skabe tv-programmer som "Ingemann og Vestkysten", hvor den jordnære vært Peter Ingemann lige nu udforsker den jyske vestkyst på knallert. - Det er et eksempel på, at vi fejrer vores eget lille land. Det er ikke stort og dramatisk, men det er meget simpelt og giver plads til en menneskelig fortælling, siger Anne Engdal Stig Christensen. Er det noget, man kan måle sig frem til, eller er det en fornemmelse, du har? - Det kan du ikke måle dig frem til. Det er noget af det, vi har været dygtige til, fordi vi bruger tid på at diskutere tendenserne i det samfund, der er omkring os, siger hun.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Danskerne er begyndt at opsige deres tv-pakker, og dermed kan færre se TV 2. Det er en af de store udfordringer for Anne Engdal Stig Christensen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tv-seerne siver væk Indholdet på TV2 er der altså styr på. Den næste store udfordring er i samme liga eller måske større. Danskerne er begyndt at opsige deres tv-pakker, og dermed kan færre se TV2. Bevægelsen sker langsomt, men stabilt. I 2018 faldt den traditionelle tv-sening af TV2's programmer med tre procent. Generelt for alle tv-stationerne er det især unge seere, der falder fra. De 21-30-årige så 20 procent mindre tv fra 2017 til 2018. TV2 lever af abonnementsindtægter og tv-reklamer, og tabet skal derfor opvejes andre steder. Løsningen hedder TV2 Play og er TV2's streamingtjeneste på nettet, der er baseret på et abonnement. Det har over en halv million danskere tegnet i dag, og det er her, Anne Engdal Stig Christensen kommer til at lægge mange af sine kræfter som øverste direktør. - Den hoveddør, som TV2's hovedkanal har været ud mod danskerne, skal vi også have skabt til de forbrugere, der ønsker at streame. De skal have en bred adgang til alt vores indhold, siger hun. Konkurrenterne er ikke blot Danmarks Radio og de andre velkendte, danske tv-kanaler. Danskerne omfavner i dag de globale streamingtjenester som Netflix og HBO i en grad, der kan give grå hår i hovedet på cheferne på en dansk tv-station.

Kæmper mod mastodonter - Det er blevet sådan i den almindelige danskers økonomi, at Netflix bare er noget, man har. Jeg vil gerne have, at TV2 Play også er noget, man bare skal have. Vi skal være en af de to-tre-fire streamingtjenester, som danskerne gerne vil betale for, siger Anne Engdal Stig Christensen. Det kræver et solidt stykke arbejde med at finde ud af, hvad der er forskellen på traditionelle tv-kanaler og TV2 Play. Det er ikke de samme programmer, der egner sig til at blive set direkte (live) eller forskudt (on demand). Men Anne Engdal Stig Christensen holder fast i at ville levere dansk kvalitetsindhold på TV2 Play. - Vi skal ikke konkurrere på film og serier med de store, udenlandske mastodonter, for det kan vi ikke. Det ville suge hele vores økonomi, hvis vi skulle tage kampen op mod Netflix, HBO og andre, siger hun. Du taler passioneret om indhold. Kommer du ikke til at kede dig som direktør, hvor der følger mange andre opgaver med? - Nej. Jeg kommer aldrig til at kede mig. Der er hele tiden folk, der har nye ideer til, hvordan vi skal gøre tingene. Nu skal jeg ikke kun sidde og udvikle indhold. Jeg skal se på hele vores forretning og hvordan, vi kan udvikle nye kommercielle tiltag, siger Anne Engdal Stig Christensen og tilføjer: - At valget er faldet på mig som direktør er et billede på, at vi har en bestyrelse, der er ekstremt fokuseret på, at det er indhold, der skal udvikle forretningen.