Nu kan man snart få kinesisk mad i Borris igen

BORRIS: Inden længe vil man igen kunne spise kinesisk mad på det tidligere Bundgaards Hotel i Borris.

Lige nu knokles der på højtryk for at gøre restauranten klar til åbningen, men hvilken dato, det præcist bliver, kan selskabet bag restauranten endnu ikke sige. Ikke andet, end at åbningsdatoen snarest vil blive meldt ud.

For at sikre, at gæsterne får den bedst mulige oplevelse, skal der i nærmeste fremtid arrangeres prøvespisning, så de ansatte er sikre på, at arbejdsgangene kører optimalt, når der for alvor kommer tryk på.

Selskabet har ansat Chi Wai som køkkenchef. Han har arbejdet to år på Bundgaards Hotel under den tidligere ejer og kender derfor hotellet særdeles godt.

Konceptet bliver det samme som tidligere med kinesisk buffet, mongolian barbercue, sushi, kaffe og is.

Bundgaards Hotel lukkede i november. For nogle måneder siden kom hotellet på tvangsauktion, og her blev det købt af entreprenør Benno Gosvig for 200.000 kroner.

Siden har ejendommen gennemgået en omfattende renovering, og der er sket en hel del fornyelser af inventaret. Udover restauranten skal bygningen også huse Borris' lægepraksis.