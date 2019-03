Nu genåbner Fætter BR efter konkurs og måneders lukning

Fætter BR genåbner mandag den første ud af 26 butikker. Detailekspert vurderer, at det bliver en succes.

Den første Fætter BR-butik genåbner mandag på Vimmelskaftet i København, efter flere måneders lukning som følge af en konkurs.

På trods af konkursen vurderer detailhandelrådgiver hos konsulentvirksomheden Detailhandels Promotion Bruno Christensen, at genåbningen af Fætter BR med Salling Group ved roret bliver en succes.

- Salling Group har visket tavlen ren og har ikke en tyngende gældspost, de skal have afviklet. Samtidig har de deres varehuse Føtex og Bilka, hvor de kan bygge BR-butikker op, siger Bruno Christensen.

Efter den første genåbning mandag, vil der i de efterfølgende dage åbne Fætter BR-butikker på Fisketorvet i København, i Frederiksberg Centret i København, Algade i Aalborg og Bruuns Galleri i Aarhus.

Ifølge Bruno Christensen bør Salling Gruop ikke være nervøse for, at konkursen vil ramme de Fætter BR-butikkerne igen.

- Når man får lov til at pille de bedste butikker ud og genåbne dem, som Salling har gjort, så starter du i virkeligheden på en frisk med ny kæde og nyt setup, men med et velkendt navn, siger Bruno Christensen.

Salling Group forventer at åbne 26 butikker, hvilket er markant færre end før konkursen, hvor kæden bestod af 97 legetøjsbutikker på landsplan.

Direktøren for Fætter BR i Salling Group, Charlotte From, har tidligere fortalt, at danskerne ikke skal vente de store forandringer i BR-butikkerne fra åbningen.

BR's tidligere ejer, Top-Toy, blev 30. november begæret under rekonstruktion, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår.

Som en del af planen for en rekonstruktion forsøgte ejerne et frasalg, men det lykkedes ikke, og efter et svigtende julesalg gik selskabet konkurs 28. december.

Baggrunden for problemerne i Top-Toy var ifølge selskabet selv øget digitalisering, flere konkurrenter og ændrede legevaner hos børn.