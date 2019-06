Novo Nordisk får godkendt diabetesmiddel til børn i USA

Novo Nordisk har mandag aften fået godkendt diabetesmidlet Victoza i USA.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administrations (FDA).

Dermed kan den danske medicinalgigant fremover sælge produktet til brug i behandling af børn med type 2-diabetes i alderen ned til ti år.

Victoza, som er en injicerbar GLP-1-analog, er dermed den første godkendelse af en behandling med et ikke-insulinpræparat til type 2-diabetes hos børn hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, siden Metformin fik det blå stempel i 2000.

Victoza har i USA været godkendt til behandling af voksne med type 2-diabetes siden 2010.

- FDA opmuntrer til, at medicin gøres tilgængelig til den bredest mulige gruppe patienter, når der er bevis for sikkerhed og effekt, udtaler Lisa Yanoff, fungerende chef for den amerikanske sundhedsstyrelses afdeling for produkter til endokrinologiske produkter.

- Victoza har vist forbedret blodsukkerkontrol hos pædiatriske patienter med type 2-diabetes. Den udvidede indikation giver yderligere behandlingsmuligheder på et tidspunkt, hvor et stigende antal børn diagnosticeres med sygdommen.

Ifølge meddelelsen vurderes det, at 5000 unge hvert år får konstateret type 2-diabetes.

Novo Nordisks ansøgning om godkendelse af Victoza til børn havde på forhånd fået tilkendt såkaldt "priority review", som skærer sundhedsmyndighedernes sagsbehandlingstid ned til seks måneder fra normalt ni til ti måneder.