Niels Ralund: Lige konkurrencevilkår er det vigtigste mål

Jeg siger det, hver gang jeg mødes med politikere, og det gør jeg ofte: VI skal sikre lige og fair vilkår for danske virksomheder i konkurrencen med udlandet.

Der lyttes og nikkes, men der sker nok ikke så meget. Det er ikke uvilje, men snarere en politisk prioritering af at gøre en indsats på områder, hvor der er mere mediedækning og flere stemmer at hente - ikke mindst i et valgår.

Det ændrer ikke ved, at det er et vigtigt politisk spørgsmål. Jeg har den - måske naive - opfattelse, at vi alle er lige for loven, og når vi skal betale moms, skat, afgifter og meget andet, så skal vi behandles ens, fordi vi både som borgere og erhvervsvirksomheder er en del af samfundet.

Derfor er mit spørgsmål til både nuværende og kommende medlemmer af Folketinget og EU-parlamentet, hvad de hver især vil gøre for at sikre, at danske erhvervsvirksomheder konkurrerer på lige vilkår på nettet med virksomheder både inden for og uden for EU.

E-handel er et erhverv, hvor konkurrencen er benhård, ikke mindst fordi nettet sikrer ekstrem transparens. Vores kunder - og konkurrenter - kan sammenligne priser, udvalg og vilkår, så danske netbutikker skal være superdygtige for at klare sig i internettets på mange måde "grænseløse verden".

Vi er superdygtige i dansk e-handel, men konkurrence skal ske på fair vilkår - så jeg vil ikke acceptere fordele til udenlandske konkurrenter som for eksempel Amazon i Irland. Her er et EU-land, der giver skatterabat til store udenlandske virksomheder, når de vælger Irland som indgang til EU. I Danmark betaler danske butikker, såvel store som små, fuld skat. Det er ikke fair vilkår.

Kineserne muntrer sig med momsunddragelse og portotilskud til varer, som danskerne køber direkte i Kina. Men hvor danske netbutikker skal betale moms af hele varens værdi, og ikke mindst betale fuld pris for fragt, så vender regeringen det blinde øje til, fordi Kina er et stort og attraktivt marked at eksportere mælkepulver og griseører til. Vi skulle jo nødigt genere kineserne, så pyt med danske butikker, både på nettet og gågaden. Skatteministerens undskyldningen om, at der er et EU-direktiv på vej i 2021 ændrer ikke ved, at det både er skæv konkurrence og et tab af momskroner til statskassen.

Endelig er der de mange forskellige hastigheder, som EU's medlemsstater arbejder i. Det betyder igen ulige vilkår, fordi medlemsstaterne gennemfører direktiver og forordninger i hvert sit tempo.

Jeg oplever, at trods alle de gode intentioner i EU, så er virkeligheden, at vores forventninger om lige og fair vilkår ikke altid bliver indfriet. Vi lever af et velfungerende erhvervsliv, der sikrer job, indtægter og udvikling, så mine forventninger er, at de danske politikere - både hjemme og i EU - er mere lyttende, og især mere handlingsorienterede.

Hvis politikerne bare tager erhvervslivet for givet, og undlader at styrke vilkår, der sikrer en fair konkurrence, så overlader vi banen til de store udenlandske aktører, der jo ikke ser sig selv som del af det samfund, hvor de sælger deres varer.

Så jeg vender igen tilbage spørgsmålet: Hvad vil du som politiker gøre for at sikre, at danske virksomheder konkurrerer på lige vilkår på nettet med virksomheder både inden for og uden for EU?

Jeg vil fortsætte med at spørge vores folkevalgte, både nu og efter valgene, hvad de vil gøre for at sikre rimelige og fair vilkår for dansk nethandel.