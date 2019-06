Når ledergrupper samarbejder, viser resultaterne sig - som regel

Det kræver individuel og kollektiv disciplin at få et samarbejde blandt ledere til at fungere effektivt. Denne klumme handler om de tre vigtigste strukturelle overvejelser, man skal gøre sig.

Her skal flere funktioner ind over på et tidligt tidspunkt, fordi det giver flere vinkler på beslutningsgrundlaget, og det giver bredt ejerskab. Det viser sig værdifuldt, når beslutningen skal blive til virkelighed.

Dette er en god erkendelse, for det arbejder væk fra den uheldig vane, især uerfarne topledere har haft med at ordne alting i én-til-én møder. Denne mødeform er fremragende til at afstemme en underordnet kollegas mandat eller give personligt feedback begge veje, men det er ikke et godt sted til komplekse forretningsmæssige beslutninger.

Flere organisationer erkender, at ledelse er en hold-disciplin, og at god ledelse dermed ikke bedrives af individer, men af en gruppe af individer.

1. Tilgængelighed af information

Der findes et hav af digitale værktøjer, der understøtter gruppers samarbejde. MS Teams er et godt eksempel. SharePoint, slack, wrike er andre.

Det er fantastisk, når det er let at dele materiale og information, men det kalder også på disciplin. For når det er let at dele information, er der også en tendens til at dele for meget.

Præcis som det er for let at sætte lidt for mange i modtagerfeltet, når man sender en mail, eller bruge mailen som "chatroom". Man kommer til at holde alt for mange orienteret om sine handlinger.

Af respekt for hinandens tid må man spørge sig selv: Hvem er bedst til at sortere i materiale og fremhæve det vigtige?

Kan modtageren ikke bare selv gøre det? Jo, men bør han nu det?

Den person, der har siddet med problemet, fundet materialet og gjort sig nogle tanker, er den bedste til at markere og fremhæve det relevante. Et godt princip er derfor, at materiale sorteres og kvalificeres ved kilden.

I en ledergruppe var de fleste ret gode til at kvalificere materiale, men de fik det først gjort aftenen, før det skulle behandles. Her havde alle brugt tid på det ukvalificerede materiale, der jo lå i fællesmappen. Man besluttede derfor, at den ansvarlige skulle lægge en opgave ind i sin egen kalender og i god tid lave kvalificering og dele den med resten af gruppen. Dermed kunne gruppen nå meget længere i behandlingen, og eksekverings-raten øgedes markant. Det var samme arbejdsopgave - bare placeret rettidigt.