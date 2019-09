Stor vækst i offshore-vindmølleparker har givet travlhed på den vestjyske gummifabrik, som har skabt nye job - og som snart må flytte for at få mere plads.

- Alle fendere er lavet i specialmål, og de største af dem vejer op til tre tons. De bliver alle sammen tryktestet inden levering, så vi kan garantere, at de kan holde til det specificerede tryk uden at blive deformeret. Derfor er vi også nogle af de eneste på markedet, der har maskiner, som er store nok til at fremstille de store fendere, siger Jesper Berg Kristensen, som selv har været med til at bygge nogle af RG Rom Gummis særprægede maskiner.

Især de forsyningsskibe, som sejler ud til offshore-møllerne har brug for en meget kraftig fender (gummikant) hele vejen rundt, for man kan altså ikke bare sådan lige lave en parallelparkering ude midt på det bølgende hav. Skibet vil uundgåeligt bumpe ind mod mølle-platformen, når man lægger til.

- På grund af havets og vindens kræfter er man nødt til at samle stålkonstruktionen, som vindmøllerne står på, med rørholdere (en stor gummi-muffe med en diameter på en halv meter, red.), så hele konstruktionen kan give sig lidt. Og det er nogle af de gummiemner, som vi har specialiseret os i at fremstille, så de lever op til producenternes specifikationer, fortæller direktør Jesper Berg Kristensen.

Leif Kristensen etablerede i 1983 "Rom Gummiservice". Dengang var der blot tre ansatte.Efter et vellykket generationsskifte blev ledelsen i 2008 overdraget til sønnen Jesper Berg Kristensen, som i dag ejer 85 procent, mens de resterende 15 procent ejes af kompagnonen Jan Skov Traberg.I dag beskæftiger RG Rom Gummi 45 ansatte og producerer især skibsfendere og andre materialer til offshore, men fabrikken leverer også til fødevare- og fiskeindustrien og gummi til 117 andre formål - lige fra faldunderlag til legepladser til støtteben til Nimbus-motorcykler.Den nye udvidelse i Lemvig er faktisk RG Rom Gummis anden udvidelse i 2019. I starten af året oprettede virksomheden en helt ny salgsafdeling tæt på Aalborg. I Business Park Nord har RG Rom Gummi salgskontor, hvor der på nuværende tidspunkt fast arbejder tre sælgere.RG Rom Gummi står på et meget solidt økonomisk fundament. Mens mange virksomheder vokser for lånte penge, er RG Rom Gummi stort set gældfri. De seneste fem års regnskab viser et pænt overskud i størrelsesordenen 1,5 til knap 5 millioner kroner.Læs mere på www.romgummi.dk

Vokseværk kræver plads

De mange offshore-opgaver har givet RG Rom Gummi lidt af en udfordring. For når man har store ordrer på - bogstaveligt talt - store produkter, så kræver det meget plads.

Efter et par årtier med knopskydning blev de eksisterende lokaler allerede for et år siden for små, så i første omgang lejede man ekstra plads cirka 200 meter fra "hovedbygningen". Men nu er det altså blevet tid til at flytte.

RG har de seneste år haft et stort fokus på den specifikke del af det europæiske gummimarked, som omhandler videresalgsvarer. De er specialister i at lave kundetilpassede løsninger, og har i mange år levet af at have det tekniske knowhow til at lave de produkter, som andre gummivirksomheder har afslået at producere.

Samtidig ønsker RG Rom Gummi at være industriens totalleverandør af gummiprodukter. Derfor har de målrettet og effektivt indhentet andele på videresalgsmarkedet.

- Vi får brug for endnu mere plads, og det er ærligt talt træls, at vi ikke kan være samlet. Der er for langt mellem bygningerne til, at man kan gå, så det bliver til mange småture frem og tilbage i bil. Nu får vi mulighed for at blive samlet, og det glæder vi os til, siger direktøren.

RG Rom Gummi har stiftet et nyt ejendomsselskab, som i første omgang har købt halvdelen af den nye kæmpebygning - en ejerandel, som gradvist skal vokse, indtil RG Rom Gummi råder over i alt 16.500 kvadratmeter - cirka dobbelt så meget plads, som man råder over i dag.