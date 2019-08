Multietnisk mad mætter mange munde

FREDERICIA: - Der var ikke mange, der for et år siden regnede med, at det her kunne gå rundt i en by som Fredericia. Men det kan det. Vi har mellem 800- og 1200 gæster om dagen, viser dørtælleren, og der er mange flere, når der er Open by Night og 6. julifest.

Memet Ahmed kan næsten ikke få armene ned. Han ejer Otto's, en af de seks madboder, der udgør Urbania Street Food i den tidligere Centrumbiograf-bygning på hjørnet af Gothersgade og Fynsgade. Memet Ahmed sælger tyrkisk mad med succes - Otto's er en forkortelse for ottoman, som er osmannisk på engelsk - og han ved, hvad han taler om, for han har også street foodboder i Aalborg og Odense.

Og han overvejer at etablere sig i udlandet.

- Jeg har 13 ansatte, for vi har åben det meste af dagen her i Fredericia, hvor vi har en kanon beliggenhed. Og vi fejrer gerne et års fødselsdagen med billige priser på maden, siger han og kigger rundt i det velbesøgte Dannebrogsudsmykkede lokale.