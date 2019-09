Mohamad vil være dansker

Der er kommet en søn mere til i familien, og Mohamad er ikke i tvivl. Han vil være dansker og for første gang i sit liv have et land, han kan tilhøre. I dag arbejder han som it-instruktør med programmering som speciale på EUC Syd i Sønderborg.

For to år siden kom Mohamad Mosleh til Danmark og blev familiesammenført med sin danskfødte kone, som han havde mødt i Dubai, og deres søn. Han er dansk statsborger og skulle til at gå i skole, og så valgte familien Danmark som det nye hjemland.

Det er svært at lære dansk for den 34-årige statsløse palæstinenser, der er født i en lille bjergby i Libanon, har arbejdet i Dubai i 11 år og rejst rigtig meget i engelsktalende lande for at hjælpe studerende fra Dubai til udlandet.

SØNDERBORG: - Kyre. Hans søn på syv år griner af ham, når han igen har sat et y i køre i stedet for det ø, der er så svær at udtale.

Jeg var til samtale med fem personer i en hel time, og jeg var meget nervøs. Og forventede ikke at få jobbet. Jeg kommer fra en helt anden kultur, og det var jo ikke sikkert, de ville have mig.

Mohamad Mosleh kender betingelserne for at blive dansk statsborger, og han håber, at det kan lade sig gøre om et par år. Foto: Carsten B. Grubach

Familie, fodbold og job

- Vi havde tre til samtale, og det, der gjorde udfaldet, var, at Mohamad viste, at han ville have det job. Han arbejdede endda gratis for at vise, hvad han kunne, og vi kunne jo hurtigt se, at han havde erfaring med at instruere studerende, så han havde de rigtige kvalifikationer. Han faldt da også hurtigt ind i jobbet, siger Thomas Bjerner Hansen, afdelingschef i EUC Syd.

Og Mohamad Mosleh stråler:

- Jeg har et perfekt liv nu med familie, fodbold og et arbejde, hvor jeg kan tjene mine egne penge. Det er kun sproget, jeg har lidt problemer med, jeg taler egentlig ret godt dansk, men forstår det ikke så godt, når der tales hurtigt, siger Mohamad Mosleh, der foretrækker at tale engelsk i dette interview, selv om hans danske er ganske udmærket for en mand, der kun har opholdt sig her i to år.

- Jeg har en bachelor i computervidenskab og informationsteknologi fra Beirut og rejste allerede som 22-årig til Dubai, hvor jeg først arbejdede som programmør, inden jeg begyndte med at rejse ud for finde pladser til udvekslingsstuderende, siger Mohamad Mosleh.

Han er glad for, at al programmør-sprog er på engelsk, så han har ikke haft problemer med at kommunikere med de studerende, som skal klædes teoretisk på hos EYC Syd, inden de skal ud i praktik.