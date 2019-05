Direktør Henry Bærentzen i de nye lagerfaciliteter, der er tilført for at kunne følge med udviklingen for værket. Foto: Jørgen Høg

Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S har skabt en ny type mørtel, og innovationen er en stor del af forklaringen på virksomhedens vækst de seneste år.

VEJLE: Det aktuelle byggeboom skaber vækst hos Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S, der siden 1918 har produceret mørtel til den danske byggebranche. I dag, mere end 100 år senere, har virksomheden mere travlt end nogensinde. Kalkværket uden for Vejle er specialister i vådmørtel, som bliver leveret til store kunder over hele landet: Blandt andet Carlsberg Byen, Grønttorvet, Irma Byen, Skejby Sygehus, Gødstrup Sygehus, som skal anvende mørtel til 1,3 mio. mursten. Markedet tæller også en række etagebyggerier og typehuse, og der er mange nybyggerier i gang i lokalområderne i Vejle, Odense og Horsens.

Vejle Kalk- og Mørtelværk Henry Bærendsen, adm. direktør

10 medarbejdere

Vejle Kalk- og Mørtelværk A/S har produceret mørtel til det danske byggeri siden 1918

Mørtelværket er et moderne computerstyret anlæg med nøjagtigt afvejningsudstyr

Man producerer mørtel, sand, støbemix og granitskærver.

Har haft en stigende omsætning og nettofortjeneste. I 2016 var nettofortjenesten 255.000 kroner, i 2017 688.000 kroner, og i 2018 endte det på 1,3 mio. kroner.

Henry Bærentzen foran væggen med de forskellige mørteldesign, som har været med til at løfte forretningen og i dag udgør ca. en fjerdedel af omsætningen. Foto: Jørgen Høg

Nødvendige investeringer Sammenlagt har Vejle Kalk- og Mørtelværk investeret cirka 20 mio. kroner i både nye lager- og administrationsfaciliteter og nye maskiner for at kunne håndtere de omtrent 30.000 tons mørtel, der hvert år bliver distribueret ud til kunderne over hele landet. Investeringen var nødvendig, mener adm. direktør i Vejle Kalk- og Mørtelværk, Henry Bærentzen. - Vi har været nødt til at foretage udvidelser og modernisere forretningen for at kunne at leve op til en række gældende krav i forhold til nøjagtighed i det produkt, vi fremstiller. Men vi har også skullet optimere, så vi ikke bruger så mange mandskabstimer. Investeringen har kunnet betale sig. Værket ender i indeværende regnskabsår med et overskud på ca. 1,7 mio. kroner. Før investeringerne lå overskuddet på 300.000-400.000 kroner.

På lidt længere sigt kan råvarerne til fremstilling af mørtel godt gå hen og blive en mangelvare, fordi landet ikke rummer uendelige mængder af sand. Foto: Jørgen Høg

Produktudvikling 10 mand er beskæftiget her. Fire mænd i produktionen, tre chauffører og en salgskonsulent i marken plus administration. 10 par skuldre skal skaffe råmaterialet, produktudvikle sælge og distribuere 30.000 ton mørtel om året. Mørtelværket begyndte at produktudvikle i 2013 efter årtier med de samme varer i hallen. Det tog fire år at udvikle en våd funktionsmørtel, som sætter værdier på, hvad funktionsmørtlen kan holde til - og det var værket de første i Danmark til at kunne tilbyde. Det gør, at ingeniørerne på byggeprojekter kan lave helt præcise beregninger, og mørtlen er samtidig smidig, hvilket murerne er glade for at arbejde med. Det er lettere at trykke murstenene på plads og materialet har en bedre vedhæftning. I en tid, hvor der er mangel på murersvende, er den helt rigtige mørtel blevet et konkurrenceparameter til at kunne bibeholde og tiltrække de bedste inden for faget. Værket er samtidig det eneste i landet, der kan producere en indfarvet våd mørtel i forskellige farver. - Den farvede mørtel udgør i dag 20-25 procent af vores omsætning. De sidste fire år er det tæt på, at vi har fordoblet vores omsætning, siger Henry Bærentzen. Han tilskriver den nye mørtel 80 procent af væksten de seneste fire år, uden produktudviklingen ville man slet ikke have haft fremgang, mener direktøren.

Større markedsandel Han tror på, at virksomheden kan fortsætte væksten på trods af, at han ikke forventer at landets samlede byggeri vil stige i år. - Vi tror på, at vi kan tage markedsandele i 2019 også. Vi tror ikke på, at byggeriet vækster i 2019 i forhold til 2018. I hvert fald meget lidt. Vi forventer, vores vækst ligger på 10-12 procent i 2019 og 2020, siger Henry Bærentzen. Direktøren har selv stået i spidsen for at udvikle den nye type mørtel, der skulle være mere stabil, og nu kan man fremstille vådmørtel i forskellige design, og det har blandt andet betydet, at man nu kommer med på rigtig mange storbyggerier, hvor de efterspørger nyt design. Blandt andet Gødstrup Sygehus.

Opsøgende salgsarbejde I modsætning til tidligere er værket nu langt mere opsøgende i sit salgsarbejde, og salgskonsulenten har med direktørens ord været knalddygtig til at være ude og skaffe nye kunder. - Vi er blevet landsdækkende, og de kunder, vi har fået ind én gang, er utroligt flinke til at komme tilbage til os. Salgskonsulenten arbejder i høj grad også med at rådgive for eksempel arkitekt og ingeniør, så de ved, hvad Vejle-virksomheden står for, og hvad produktet formår. Ofte mangler arkitekter og ingeniører viden og forståelse for mørtlens evner og muligheder. Nu har man brugt fire år på at produktudvikle, men det stopper ikke der. Man overvejer en anden styrke, mørtlen skal faktisk være svagere, end den er i dag. - En stærk mørtel, så kan murværket ikke bevæge sig, og det gør det altså, alt efter vejr og vind, forklarer direktøren. Tidligere gik ingeniørerne efter, at de skulle have noget stærk mørtel, og det har faktisk skabt lodrette revner i visse byggerier. - Ved at gå ned og bruge en svagere mørtel, undgår man nogle af de revner og det har ingeniørerne pludselig fået øje for, siger Henry Bærentzen. En af udfordringerne er et kommende generationsskifte. Henry Bærendsen er 66, men han agter at blive som leder et par år endnu, og udfordringen går lige så meget på at finde de rigtige fagfolk til at videreføre produktionen med den eksakte viden, der skal til. - Det er en stor opgave at få nogle nye mennesker ind, som kan fortsætte og som har den produktviden, som vi nu engang besidder, slutter han.