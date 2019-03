Modekoncern konkurs: Flere sydjyske butikker i fare for at lukke

Svigtende salg er årsag til, at modekoncernen Solo Company er under konkursbehandling ved Skifteretten i Esbjerg. Det skriver finans.dk.

Solo Company driver 26 butikker under kæderne Solo Concept og Cha Cha. Butikkerne bliver drevet af datterselskaber, som foreløbigt lever videre. Det vil sige, at butikkerne kører videre uden en ejer. Sådan en skal findes inden for kort tid, ellers kan det blive en konsekvens, at butikkerne må lukke.

Seneste regnskab viser et underskud på 1,2 millioner kroner. Og året inden var underskuddet på fem millioner kroner. Kæden gik også konkurs i 2014.

Solo Company beskæftiger 134 ansatte og blev stiftet i 1988.