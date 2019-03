Minus på aktier sender resultatet ned hos Velux-ejer

Selv om der blev solgt flere vinduer i 2018, gik resultatet tilbage hos VKR Holding, der ejer vinduesvirksomheden Velux og en række andre inden for samme branche.

Samlet steg salget med lidt over fem procent i 2018 til 19,6 milliarder. Det er trukket op af tre opkøb gennem året i henholdsvis USA, Tyskland og Danmark.

Alligevel er overskuddet dykket med cirka 700 millioner kroner til 1,8 milliarder kroner.

Faldet skyldes, at VKR Holdings investeringer i aktier gav et minus i 2018. Det viser årsregnskabet, der er offentliggjort fredag.

Administrerende direktør Mads Kann-Rasmussen er dog tilfreds med årets forløb.

- Samlet set oplever vi en stabil udvikling i forretningsområderne. Vores resultat i 2018 er påvirket af urealiserede tab på de finansielle investeringer, hvor en stor del dog er genvundet i de første måneder af 2019.

- Vi betragter resultatet for året som tilfredsstillende, når vi ser bort fra det negative afkast på de finansielle investeringer, siger han i en kommentar til regnskabet.

Han er barnebarn af Villum Kann-Rasmussen, der i 1941 fik idéen til det velkendte ovenlysvindue, som Velux' forretning er bygget op omkring.

Mads Kann-Rasmussen fortæller, at selskabet har kikkerten mod nye opkøb i 2019.

- Vi følger fortsat vores aktive investeringsstrategi med fokus på dels opkøb via forretningsområderne, dels via ønsket om at tilkøbe et nyt forretningsområde.

- Vi optræder fortsat som en tålmodig investor og har tid til at vente på den rette mulighed, før vi foretager væsentlige investeringer, siger han i en kommentar til regnskabet.

Foruden Velux ejer VKR Holding blandt andet vinduesproducenterne Velfac og Rationel samt solvarmevirksomheden Arcon-Sunmark.

Virksomhederne beskæftiger samlet 16.000 ansatte på tværs af 41 lande.

VKR Holding er ejet af Kann Rasmussen-familien og Villum Fonden.