Minkavler i Dejbjerg får grønt lys til ny miljøgodkendelse

Et enigt teknik- og miljøudvalg har besluttet at give dispensation til en ny miljøgodkendelse for minkfarm i Dejbjerg. Med i aftalen er indskrevet et loft over antal mink, der må være i hvert burrum.

DEJBJERG: Et enigt teknik- og miljøudvalg har besluttet at give minkfarmer Peder Larsen, der har minkfarm på Uglbjergvej 8 i Dejbjerg, dispensation til en ny miljøgodkendelse.

I mødedagsordenen fremgik det, at bestyrelsen for Dejbjerglund Efterskole, der er nabo til minkfarmen, havde regnet sig frem til, at miljøgodkendelsen ville medføre mulighed for at have 6000 årstæver mod tidligere 5500.

Et øget antal årstæver kan ifølge efterskolens bestyrelse medføre øgede lugtgener, og derfor har teknik- og miljøudvalget besluttet, at der kun må være tre årstæver per burrum. Dermed holder man sig under de 5500 årstæver.

- Det vil sige, at vi har givet ham en dispensation og så lagt et loft over, hvor mange dyr per burrum, der må være. Jeg synes, det har været en fornuftig beslutning. Og det har været et enigt udvalg bag beslutningen, siger formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

Med afgørelsen får minkavleren blandt andet også mulighed for at være mere fleksibel med valget af minktyper, der får et varierende antal hvalpe, ligesom tidspunktet for pelsning af de såkaldte goldtæver bliver mere fleksibelt for ejeren. Dermed kan der være mink i burene over en længere periode end hidtil.

På forhånd havde Dejbjerglund Efterskole luftet sine bekymringer over den nye miljøgodkendelse og meddelt kommunen i et høringssvar, at miljøgodkendelsen kunne risikere at medføre et fald i elevtallet på efterskolen.

- Det har vi selvfølgelig forholdt os til, og de vurderinger indgår i det samlede svar, siger John G. Christensen og forklarer:

- En samlet vurdering fra vores side har været, at ved at give den her dispensation og lægge de her begrænsninger på produktionen vil belastningen ikke øges i området. Vi bemærker også, at efterskolen har skrevet, at der, efter at minkavleren har håndteret gødningen på en anden måde, ikke har været de samme flueplager som hidtil. Så vores samlede vurdering er, at der er plads til den her dispensation, siger udvalgsformanden.