Minkavler dømt: Betalte ansat 3500 kroner om måneden

Arbejdsretten har dømt en jysk minkavler til at betale 300.000 kroner til to tidligere medarbejdere i en sag om underbetaling. Minkavleren er utilfreds med dommen.

Den ukrainske fodermester fik 28.500 kroner i løn i to måneder. Derefter satte Solbjerg Mink den nu 29-årige mands løn ned til 26.500 kroner om måneden for fuldtidsarbejde, viser dommen fra Arbejdsretten samt hans lønsedler.

Hendes mand skulle ifølge sin ansættelseskontrakt have en løn på 28.500 kroner om måneden som fodermester på minkfarmen. Som såkaldt tredjeverdensborger skulle ukraineren have en arbejdstilladelse til arbejdet i Danmark. En betingelse for arbejdstilladelsen er, at udlændingen har løn- og ansættelsesvilkår, som er sædvanlige efter danske forhold. I 2015 og til efteråret 2017 skulle en fodermester i Sydjylland have en månedsløn inklusive pension på netop 28.500 kroner ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ifølge Solbjerg Minks ansættelseskontrakt fra 1. maj 2016 skulle den ukrainske kvinde som landbrugsmedarbejder have 100 kroner i timeløn, og den gennemsnitlige arbejdstid var fastsat til 37 timer om ugen. Det svarer til en månedsløn på cirka 16.000 kroner. Men den nu 31-årige kvinde fik blot 3500 kroner i løn om måneden. Det viser hendes lønsedler for maj og juni 2016.

Solbjerg Mink ansatte i efteråret 2013 de to ukrainere som landbrugspraktikanter til en løn på cirka 10.500 kroner om måneden. I foråret 2015 stoppede parret som praktikanter, og de blev i stedet fastansat til at passe mink hos virksomheden, der nu har adresse nord for Esbjerg.

Men nu skal kvinden og hendes mand have efterbetalt i alt 300.000 kroner i sagen om underbetaling og manglende betaling af løn for overarbejde. Desuden skal Solbjerg Mink betale 25.000 kroner til 3F i bod, fordi virksomheden har brudt overenskomsten. Det har Arbejdsretten afgjort, skriver Fagbladet 3F.

Ved Arbejdsretten krævede Solbjerg Mink ApS frifindelse i sagen. Virksomheden mente ikke, at den var omfattet af overenskomsten mellem 3F og arbejdsgiverforeningen GLS-A. Det var en anden virksomhed, Solbjergmink v/Stig Balsby Jørgensen, der havde været mellem af GLS-A, og denne persondrevne virksomhed er en selvstændig virksomhed, fremførte minkavleren. Men Arbejdsretten vurderede, at der er arbejdsretlig identitet mellem anpartsselskabet og det persondrevne selskab. Der er ikke tale om to adskilte virksomheder, afgjorde Arbejdsretten. Ud over navnelighed har de to virksomheder samme ejer, adresse og telefonnumre, ligesom begge virksomheder har beskæftiget sig med produktion af mink. Solbjerg Mink ApS har haft et samlet overskud før skat på næsten 60 millioner kroner i perioden fra 2008 til og med 2017, viser virksomhedens regnskaber. Minkavler Stig Balsby Jørgensen har solgt sit minkskind til pelsauktionshuset Kopenhagen Fur i Glostrup. Det andelsejede auktionshus Kopenhagen Fur er verdens største med en global markedsandel af auktionsmarkedet for pelsskind på omkring 60 procent. Formanden for Kopenhagen Fur, Tage Pedersen, siger til Fagbladet 3F: - Jeg har ingen kommentarer til den konkrete sag. Den kender jeg ikke. Men løn- og arbejdsvilkår på danske minkfarme skal være i orden. Og hvis man har overenskomst, så skal man følge den.

Ukraineren og hans kone Olena ønsker ikke, at Fagbladet 3F oplyser deres efternavne, fordi de er bange for, at det kan skade deres mulighed for at arbejde i Danmark. Det ukrainske par fortæller, at Valerii i juli 2017 blev opsagt med kort varsel af virksomheden, og at familien hurtigt måtte flytte fra det hus, som de lejede af arbejdsgiveren.

De to ukrainere forklarer, at deres tidligere arbejdsgiver havde oplyst dem om, at de til sammen ikke måtte tjene mere end 32.000 kroner om måneden i løn for deres arbejde på fuld tid. Det svarer til cirka 100 kroner i timeløn.

Minkfarmer: Katastrofal dom

Ejeren af Solbjerg Mink, Stig Balsby Jørgensen, oplyser til Fagbladet 3F, at Olena ikke arbejdede fuld tid for hendes løn på 3500 kroner om måneden. Han svarer dog ikke på, hvor mange timer hun så arbejdede - hvilket heller ikke fremgår af hendes lønseddel fra virksomheden.

- De har ikke haft overarbejde efter min mening. Det er en ret katastrofal dom, siger Stig Balsby Jørgensen.

Han fremfører, at de to ukrainere har lavet nogle urigtige tidsangivelser af deres arbejde på nogle kalendere. Og at østarbejderne først har fremsat deres krav om ekstra betaling efter, at de stoppede med at arbejde for ham. Minkavleren fortæller, at han har ingen intentioner om at udnytte nogen.

- Jeg driver en temmelig stor virksomhed og har gjort det i over 30 år. Og jeg har ikke nogen interesse i ikke at opføre mig ordentligt eller på nogen som helst måde gøre uret over for mine ansatte. Det er dem, jeg lever af, siger Stig Balsby Jørgensen.