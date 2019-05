AABENRAA: Aabenraa Kommune har modtaget støtte på 9,1 millioner kroner til realisering af byrumsforbindelser i den nordlige del af bymidten.

I alt søgte 31 byer om projektstøtte, og Realdania har valgt seks byer ud, som de giver støtte. Herunder altså Aabenraa.

Byrumsforbindelsen er et væsentligt element i udviklingen af den nordlige del af bymidten i Aabenraa. Byrumsforbindelsen er en kobling mellem parkeringspladsen og gadeforløbet ved Barkmøllegade i vest til Sønderjyllandshallen i øst.

Byrumsforbindelsen løber tværs over den byggegrund, hvor der i dag ligger den gamle Rema/Kvickly.

Det er planen, at den gamle Rema/Kvickly skal rives ned, og at der så skal opføres et nyt byggeri på grunden. Byrumsforbindelsen skal derved være ankomst og forplads til dette byggeri, samtidig med at den skal være med til at forbinde byens funktioner på begge sider af gågaden.

Projektet er en del af Realdanias indsats "Hovedbyer på forkant", som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte. Realdania kaldes ofte en fond, men er teknisk set ikke en fond, men en erhvervsdrivende forening, som man kan blive medlem af, hvis man ejer fast ejendom i Danmark.

Den nordlige del af byen fornyes for sammenlagt 18 millioner kroner over en femårig periode fra 2017 til 2022.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet godkendte Aabenraa Kommunes program for områdefornyelsen i foråret 2017. Her frigav ministeriet en reserveret sum på seks millioner kroner, som skal bruges på områdefornyelsen.

Betingelsen for at få den statslige donation er, at Aabenraa Kommune selv bidrager til projektet med mindst det dobbelte, altså 12 millioner kroner. Der er derfor sammenlagt 18 millioner kroner til at gennemføre områdefornyelsen for frem til 2022.