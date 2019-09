Miljøvenlig rengøring breder sig fra vest

ESBJERG. Der står seks flasker af plastik med forskellige farver væske i den meget hvide foyer i Musikhuset Esbjerg.Det er på flere måder den rene vare, der her fremvises af Pia Møller Petersen. Hun er serviceleder i Forenede Service, med 4000 ansatte efter ISS landets næststørste rengøringsvirksomhed, og hun har et glædeligt miljøbudskab med under besøget hos kunden, Christian Søvad, teknisk chef i det fondsejede musikhus. - Det er intet spild i disse rengøringsmidler, de er hudvenlige og plantebaserede. Alt kan nedbrydes, selv plastikflaskerne, så der er tale om cirkulær økonomi, som er meget oppe i disse klimatider. Vi køber rengøringsmidlerne hos et firma i Mainz i Tyskland, og vi reducerer de 115 forskellige rengøringsmidler, man ellers kan bruge, ned til kun 14.- Man skal til toiletrens, som man skal bruge nogle af de stærkeste kemikalier til, bruge 0,2 millimeter vand, og der står på flasken, hvor meget, man skal bruge, siger Pia Møller Petersen, der egentlig er ansvarlig over for kunderne i Varde Kommune, hvor kommunen i øvrigt er en af dem.Hun agerer vikar for sin ferierende kollega og kan på hendes vegne oplyse, at Forenede Service i Esbjerg Kommune ud over Musikhuset blandt andre har Tobakken, Retten i Esbjerg og Bauhaus samt institutioner og kontorer under Region Syddanmark som kunder.Forenede Service tyvstartede ifølge driftsdirektør Tom Arnskov lanceringen af sine nye mere miljøvenlige og bæredygtige rengøringsmidler kaldet GreenCare i maj i Esbjerg- og Vardeområdet. Planen er, at resten af landet skal med i løbet af året. - De mere miljøvenlige rengøringsmidler er dyrere for os, men da vi skal bruge mindre af dem, bliver det ikke dyrere for kunden. Så den kontrakt, vi lige har fornyet med Musikhuset Esbjerg, sker på samme betingelser som før, pointerer han om overgangen fra de mere konventionelle rengøringsmidler til plantebaserede og bionedbrydelige af slagsen:- Vi tror, at kunderne blandt andet går med til det, fordi det styrker deres brand og profil, at de er klimabevidste.Det bekræftes af Christian Søvad. Han har haft rengøringen udliciteret i otte år til Forenede Service. Og han har ikke mærket nogen forskel på kvaliteten af rengøringen, siden de nye mere miljøvenlige rengøringsmidler blev taget i brug i foråret. - Det er selvfølgelig vigtigt, at kvaliteten af rengøringen er i orden, men for os som offentligt kulturhus og som fond med kommunal støtte er det også vigtigt, at vi har en miljøpolitik. Bæredygtighed i bred forstand er vigtig for os, og vi har en forventning om, at man leverer en rengøring med den nyeste teknologi og de nyeste kemikalier, der er på markedet.