Midtwest Farmshow varmer op til det store landsskue

SKIVE: Midtwest Farmshow er et mindre men ellers helt traditionelt dyrskue. Det er her, at landmændene og deres dyr varmer op til Landsskuet i Herning.

- Der er to sigter ved Midtwest Farmshow. Vi har en masse landmænd, der gerne vil udstille deres dyr. Vores dyrskue ligger to-tre uger før landsskuet i Herning, så der er konkurrence mellem landmændene. De vil gerne se, hvordan deres dyr klarer sig i forhold til hinanden, og om de er gode nok til landsskuet.

- Derudover vil vi også gerne bevare bindeleddet mellem by og land. Det er vigtigt i en tid, hvor den mentale afstand mellem land og by bliver større. For 50 år siden havde alle familier nogen i familien, der var landmænd. Sådan er det ikke længere, så landbruget bliver noget fremmed, og det, man hører i medierne, er tit meget farvet, siger formand for styregruppen af Midtwest Farmshow Kirsten Weidmann, der selv er gift med en landmand og indimellem oplever, at folks viden om landbruget er begrænset.

- Folk ved for lidt om landbruget. Vi har for eksempel oplevet, at nogen har ringet til politiet, fordi de syntes, at det var synd for vores køer, at de gik ude i regnvejr, siger Kirsten Weidmann og fortæller grinende, at politiet også fik sig et grin, da de de kørte ud og kiggede til de regnvåde køer.

- Folk tænker: Jeg kan ikke lide at være ude i regnvejr, så det kan koen nok heller ikke, siger hun.