Mexicansk kvinde fandt sit ønskejob i Sønderjylland

Den 32-årige veluddannede og sprogbegavede mexicanske kvinde er et af mange gode eksempler på det netop afsluttede projekt Partnerliv Sønderjylland, som URS har haft ansvaret for.

- Det er et perfekt liv for mig. At leve i det stille og fredfyldte Danmark og så arbejde med global detailhandel, hvor markedet er så kaotisk, konstaterer hun på sin nye arbejdsplads, Abena i Aabenraa.

Det gjorde hun så. Og den højt uddannede mexicanske kvinde fulgte rådet fra projektlederen i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS). Et af flere råd, som i dag har givet Beatriz Diaz Betancourt noget, der ligner et drømmejob.

Projekt Partnerliv Sønderjylland har blandt andet serviceret tilflytterne i forhold til at opbygge sociale og professionelle relationer i Sønderjylland, med rådgivning om CV-skrivning og jobansøgning i en dansk kontekst. - Mange af de internationale medflyttende ægtefæller udgør en skjult ressource på det danske arbejdsmarked. De er selvforsørgende og indgår derfor ikke i ledighedsstatistikkerne. Men mange af dem vil virkelig gerne ud på det danske arbejdsmarked, og deres kompetencer skaber stor værdi i de sønderjyske virksomheder, når først de får foden inden for - særligt blandt de virksomheder, der har et internationalt marked, pointerer projektleder i UdviklingsRåd Sønderjylland Tina Hansen Petersen. Hun har været tovholder på projektet, der er medfinansieret af foreningen work-live-stay.

- Jeg kom til Danmark i 2017, efter at vi var blevet gift i 2016. Min mand boede i Sønderborg sammen med sin bror, der er ansat på Danfoss, og der bor vi så nu. Han er ude to uger og hjemme i fire uger. De første fem måneder var hårde for mig, for jeg måtte ikke arbejde, da jeg ikke havde fået et cpr-nummer, så jeg løb en masse og læste en del. Det var også hårdt, fordi det var så koldt, og det er jeg ikke vant til.

- Vi er begge fra Puebla, en by med tre millioner indbyggere 200 kilometer sydøst for Mexico City. Jeg har taget mine uddannelser i Puebla, i Köln og i Barcelona. Jeg har en mastergrad i international business og en MBA i logistik og salg.

Beatriz Diaz Betancourt, hvis mexicanske mand, Javier, arbejder som ingeniør for et fransk firma på en boreplatform ude på Nordsøen, fortæller med tydelig glæde og store armbevægelser om vejen til jobbet som global category manager i Abena Global Supply:

- Bare giv mig en chance

- Heldigvis kom både mine forældre og Javiers forældre besøgte os, og vi besøgte selv min bror, der bor i Braunschweig, så tiden ikke blev så lang. Jeg fik så arbejdstilladelse og begyndte at skrive ansøgninger. En mand fra en virksomhed i Sønderborg sagde til mig, at jeg aldrig ville få et job, hvis jeg ikke talte dansk, og at salg var noget for mænd. Så blev jeg vred, for nok er Mexico kendt som et machosamfund, men jeg havde arbejdet med salg i Mexico, blandt andet i Wal-Mart, som vel nok omsætter lige så meget som nogle lande i Europa, forklarer Beatriz Diaz Betancourt og fortsætter:

- Vi tog hjem på juleferie, og der blev jeg ringet op af HR-chefen i Abena, og han ville gerne snakke med mig om et job. Jeg havde før søgt andre job hos Abena, men det her var et helt nyt. "Du er den person, vi skal bruge", sagde han, men først skulle jeg til interview.

- Jeg skyndte mig at booke mit fly om. Og kom så til samtale med HR-chef og min kommende chef. De ville vide hvilken erfaring, jeg havde med detailhandel, og jeg skaffede referencer fra mine tidligere chefer. Og de spurgte så, hvad jeg skulle have for det. Det er lige meget, bare giv mig en chance, sagde jeg.