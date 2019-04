Mens du knokler i din virksomhed: - Vennerne står ikke bare og venter

- Forberedelsen ligger i at opdyrke, at få fat i og at understøtte de venner, man har, og det skal man gøre ret lang tid i forvejen, for de står ikke bare og venter.

- Det er vigtigt at vide, hvad det er for et netværk, du har. Du skal finde ud af, om du har venner, som også er der, når du ikke er en del af virksomheden. Om man grundlæggende har noget sammen, når der ikke længere er noget forretningsmæssigt, forklarer Søren Braskov.

Sådan oplever mange ejerledere tiden efter et generationsskifte eller salg af virksomheden. Det tomrum er lettest at komme i møde, hvis man har forberedt sig på det, siger erhvervspsykolog Søren Braskov fra HumanAct.

Det er godt at forberede sig på tiden bagefter, og at det er noget, der skal bygges op. Man er nødt til at gøre det klart for sig selv, hvad man drømmer om, og hvad man vil bruge tiden til, når man nu ikke har sin virksomhed mere.

Når alt er muligt

For når man står der med al den tid i verden, man kan drømme om, kan det være svært at overskue, hvad man egentlig har lyst til at bruge den på. Det skal man gøre sig nogle tanker om på forhånd, anbefaler Søren Braskov.

- Rigtig mange mennesker drømmer mest, når de oplever at være pressede. Så går de og tænker, at det kunne være fedt at tage ud og rejse, at bygge en båd, eller hvad ved jeg. Jeg råder tit til, at man opretter et Word-dokument, hvor man skriver, at "når jeg er færdig med at arbejde, vil jeg ...", fortæller han.

- Når livsværket er afhændet, kan det desuden være en god idé at have professionel hjælp at læne sig op ad, siger erhvervspsykologen.