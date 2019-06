Megamotorer kræver præcision på hundrededele af en millimeter

Aabenraa: Hos Aabenraa Cylinder Service har man specialiseret sig i renovering og reparation af alle typer af benzin, gas og dieselmotorer.

Og det kan være tunge sager. Som en 1,8 tons tung motor til et biogasanlæg.

Den har været en tur på briksen hos Aabenraa Cylinder Service.

- Det er en 6-cylindret Mitsubishi-motor, der yder 550 KW. Den har været udsat for en smørefejl under driften og skal derfor have udskiftet hovedlejet, forklarer Lars Pedersen fra Aabenraa Cylinder Service i en pressemeddelelse.

Aabenraa Cylinder Service linjeborer lejehuller med en tolerance på bare en hundrededel af en millimeter. Det er et arbejde, der tager en uges tid. Og den næste store motor, der også sidder i et biogasanlæg, er allerede i kø.

Kravene til præcision er nemlig høje, når det drejer sig om højtydende motorer, der skal køre 24 timer i døgnet året rundt. Og Aabenraa Cylinder Service har erobret en plads i denne niche ved at råde over udstyr og medarbejdere, der kan håndtere både tolerance-kravene og de tonstunge motorer.