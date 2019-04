Maja holder sig i form ved skrivebordet

Træningsudstyr fra OfficeFit giver de ansatte hos Revision Limfjord mulighed for at holde sig i gang trods stillesiddende arbejde.

STRUER: Den 25-årige revisorelev Maja Marie Pedersen er sådan set allerede i god form - god nok til, at hun også er løjtnant af reserven i Forsvaret - men det kan være lidt af en udfordring at holde formen, når man arbejder på et revisionskontor. Derfor er hun glad for, at hun og kollegerne i Revision Limfjord kan træne i arbejdstiden. Det sker med udstyr og vejledning fra OfficeFit. - Vi har prøvet lidt forskelligt. Nogle kan lide gå-båndet, men jeg synes, det er for svært at flytte rundt på, så jeg vælger som regel cyklen eller at stå på et vippebræt. I det hele taget er jeg blevet bedre til at stå op. Det hjælper også at rejse sig, hvis man sidder og bliver lidt træt sidst på dagen, fortæller Maja Maria Pedersen, som har påtaget sig rollen som "sundhedsambassadør" for sine kolleger.

Ingen tvang Den medfølgende software fra OfficeFit hjælper med at motivere Maja og kollegerne til at holde fast i de sunde vaner. Lige nu kører firmaet en intern udfordring om, hvem der står op i flest timer. Men man er ikke presset til at være med. - Jeg går ikke rundt og prikker til folk. Det er frivilligt og helt op til den enkelte, om man vil deltage. Men jeg har da lagt mærke til, at vi generelt er blevet bedre til at stå op her på kontoret, konstaterer hun. Det er ikke kun på kontoret i Struer, at der bliver cyklet og gået ved bordene. De 110 ansatte i Revision Limfjord, fordelt på seks afdelinger, har alle fået tilbud om at være med i OfficeFit-træningen, fortæller HR-chef Karen Mørkholt: - Revisorer er i foråret meget pressede. Og så kan de have svært ved at nå fritidsaktiviteterne. Det har man accepteret som arbejdsvilkår for branchen, men vi vil nu alligevel gerne give mulighed for at træne lidt i arbejdstiden, især fordi vi godt ved, at stillesiddende arbejde påvirker både energiniveau og risikoen for livsstilssygdomme, siger hun.

Positiv feedback Tilbagemeldingerne har været meget positive. - Vi har kun været i gang siden efteråret, så det er for tidligt at måle konkret på, om vi har reduceret antallet af sygedage. Men jeg hører ofte fra kolleger, som siger, at de oplever at have mere energi, især om eftermiddagen. Og så siger flere, at de slipper for dårlig samvittighed over at være inaktive. En af dem fortalte ligefrem, at hun sover meget bedre om natten. Og en kollega med alvorlige rygproblemer fortæller, at hun har færre smerter og på den måde er blevet mere glad og tilfreds, fortæller Karen Mørkholt. Revision Limfjord har foreløbig indgået en to-årig aftale med OfficeFit. Derefter skal projektet evalueres.