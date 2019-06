Madmarked skal trække folk til dyrskue

- Dyrskuet har haft samme format i mange år med få justeringer. Det har haft forskellige navne, og de fleste kræfter er blevet brugt på dyreudstillingen. Men det er ingen hemmelighed, at der har været nedgang i antallet af besøgende, og at dyrskuet har mistet grebet om den almindelige borger, siger Mette Hein, der er blevet ansat med det formål at gøre dyrskuet mere spiseligt for moderne byboere.

- Vi har mange dyre- og standudstillere, som trofast bakker op om dyrskuet, og det er fortsat udgangspunktet for det hele. Dyrskuet vil stadig være stedet, hvor man kan komme og nyde synet af dyrene, se på maskiner og gå på udstilling. Men der skal mere til. Vi har brug for fornyelse, nytænkning og en skarpere profil, hvis vi skal have flere mennesker ud på pladsen, konstaterer formanden for dyrskueforeningen Land & By Østjylland, Peter Søgaard Mortensen.

For i en erkendelse af, at der skal mere end flotte dyr og maskiner til, hvis dyrskuet skal overleve i fremtiden, åbner det denne gang med nyt navn og ny profil. "Det Østjyske Dyrskue" har skiftet navn til "Horsens Dyrskue & Madmarked".

Bindeled mellem land og by

- Jeg ved noget om, hvordan man får fortalt gæsterne om fødevarer, og min målsætning er, at det skal være en markant anden oplevelse at komme her. Man skal kunne mærke, at vi har skruet op for formidlingsdelen. Horsens Dyrskue & Madmarked har fået et løft hele vejen rundt, som skal få det til at føles, som en mere helstøbt event, siger Mette Hein og tilføjer:

- Dyrskuets opgave er at skabe samfundskontakt. Vi skal være et bindeled mellem land og by, så vi har et ansvar for at henvende os til så mange mennesker som muligt.

Det gør man altså i år ved at give masser af plads til fødevarerne.

- Vi vil for eksempel have forskellige workshops. Blandt andet har vi en, der hedder "Nordisk sommertapas", hvor man kan lave sin egen tapas. Vi vil gerne gøre gæsterne opmærksomme på de mange små gårdbutikker, der ligger i lokalområdet, hvor man også kan købe sin fødevarer. Så folk får øjnene op for, at det ikke kun er i supermarkederne, at man kan købe fødevarer. For børnene er der mulighed for at få sin egen lille køkkenhave med hjem, siger Mette Hein.

Og aktiviteterne for børnene skal også gerne trække flere gæster til dyrskuet.

- Horsens Dyrskue & Madmarked skal være et sted, hvor der venter spændende, sjove og lærerige oplevelser for børnene. Et sted, hvor man kan hygge sig, slappe af, lære, undres og begejstres. Og de tanker vil vi gerne bygge ind i det planlagte børneområde. På den måde håber vi, at mange børnefamilier får lyst til at besøge os ude på pladsen, siger Peter Søgaard Mortensen.