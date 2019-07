Billund: Virksomheden Billund Aquaculture har oplevet en markant vækst med en fordobling af omsætningen fra 2017 til 2018. Virksomheden udvikler recirkuleringsanlæg til fiskeopdræt og eksporterer hovedparten af sin produktion til bl.a. Norge og Chile.

Midt i Billund Aquacultures væksteventyr står et team af logistikøkonomer. Supply Chain Manager René Madsen har været i Billund Aquaculture siden 1. januar 2018, hvor han fik en praktikplads.- Jeg var tiltænkt helt andre opgaver end dem, jeg løser nu. Jeg har ofte oplevet, at folk tror, at logistikøkonomer kun kan løse transport- oglageropgaver, men det er ikke tilfældet, fortæller René Madsen i en pressemeddelelse.

Logistikøkonomen bragte et overblik ind i virksomheden og koordineringen af virksomhedens opgaver som indkøb, produktion og distribution blev optimeret og fik retning, så virksomheden kan håndtere sin vækst.- Da jeg blev ansat efter min praktik, så fik vi to nye praktikanter ind, der også endte med at skabe sig et job. Og nu er vi faktisk fire logistikøkonomer ansat, siger René Madsen.

Han har siden fået ledelsesansvaret for logistikøkonomerne og teamet på lageret.