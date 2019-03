Løve Apoteket flytter til Jomfrustien

- Jeg kommer også til at lave en ny kasse, som kun er til håndkøbsmedicin. Det har vi haft på Hjorte apoteket siden 2001 og det fungerer rigtig fint, siger Lene Kæstel.

I starten af året blev der installeret en robot i apoteket, som styrer størstedelen af medicinen, hvilket er medvirkende til, at apoteket er klar til overtagelsen af Løve Apoteket.

- Jeg er ret sikker på, at de gode parkeringspladser er en del af årsagen, siger Lene Kæstel.

Personalet på det nuværende Løve Apotek følger med over til Lene Kæstel. Dermed får hun i alt 32 ansatte.

Klar til bykunderne

De kunder, som fortsat gerne vil handle i bymidten kan handle på Hjorte Apoteket, der ligger omkring 100 meter fra det nuværende Løve Apotek på Gravene.

- Hvis man er vant til at hente sin medicin på Gravene, så er man velkommen til at komme og hente det på Hjorte Apoteket. Vi kan se de samme recepter, lover Lene Kæstel.

Hun har valgt, at hun samler al forsendelse på Hjorte Apoteket.

- Vi pakker blandt andet medicin til plejehjem og beskyttede boliger - til alle dem, som ikke selv har mulighed for at komme og hente det. Vi har to chauffører, som kører ud med det, siger Lene Kæstel.