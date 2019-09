Legos overskud skrumper på grund af investeringer

Den danske legetøjsproducent Lego har investeret tungt i første halvdel af 2019, og det sætter sig på bundlinjen.

Overskuddet endte på 2,7 milliarder kroner i de første seks måneder af året. Det var et fald på 12 procent sammenlignet med samme periode af 2018.

Det fremgår af Legos regnskab for første halvdel af 2019.

Mens overskuddet bakker, så er omsætningen steget med fire procent til 14,8 milliarder kroner i forhold til de første seks måneder af sidste år.

Med til at løfte omsætningen har blandt andet været et øget salg til forbrugere i etablerede markeder som Vesteuropa og USA. Derudover har det strategiske vækstmarked Kina vist fortsat stærke salgstakter.

- Vi er tilfredse med resultatet i betragtning af de forandringer, der fortsat påvirker den globale legetøjsindustri.

- På trods af svære betingelser fortsætter vi med at øge vores salg og markedsandel på vore største markeder, siger Niels B. Christiansen, administrerende direktør hos Lego, i en pressemeddelelse.

Med hensyn til investeringerne forklarer Lego-topchefen, at de blandt andet omfatter åbning af nye markeder, udvikling af nye produkter og ekspansion i Kina.

I Kina forventer Lego at have mere end 140 butikker i 35 byer ved udgangen af 2019. Koncernen vil herudover også åbne et kontor i Mumbai i starten af 2020. Det skal fungere som base for en udvidet tilstedeværelse i Indien.

- Den voksende middelklasse, vigtigheden af en god uddannelse og den økonomiske vækst gør Indien til et logisk næste skridt i vores bestræbelser på at nå mange flere børn i hele verden, forklarer Niels B. Christiansen.