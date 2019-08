Lave renter og glade aktiemarkeder giver rekordafkast til ATP

De lave renter har været med til at fylde godt i kassen hos pensionskassen ATP, der har hentet sit største investeringsafkast nogensinde i det første halvår af 2019.

I alt er investeringsafkastet endt på 29,6 milliarder kroner

Renternes fald har gjort obligationerne særdeles eftertragtede, og presset kursen på dem op. Det kommer pensionskunderne i ATP til gode, fordi det løfter afkastet på de obligationer, som ATP har.

Alene stats- og realkreditobligationerne står for 14,5 milliarder kroner af afkastet.

Men også aktiemarkedet har været gunstigt for ATP. Her har pensionskassen fået et afkast på over 10 milliarder kroner.

Blandt de danske aktier har særligt Ørsted og DSV bidraget positivt til afkastet. Modsat har Danske Bank og Bang & Olufsen været en dårlig forretning for ATP og dets pensionskunder.

- Vi har opnået et særdeles tilfredsstillende afkast til ATP's medlemmer, skriver topchef Bo Foged i regnskabet.

- Usikkerheden om udviklingen på både rente- og aktiemarkedet kræver dog, at vi fortsætter vores disciplinerede risikostyring og porteføljekonstruktion.

Bo Foged blev i juni permanent topchef efter en tid som konstitueret direktør. Samtidig blev Finansministeriets daværende departementschef, Martin Præstegaard, hentet ind som vicedirektør.

ATP måler sine afkast, i forhold til det der kaldes bonuspotentiale. Her er afkastet fra første halvår på 32,1 procent. De seneste fem år har gennemsnittet været et årligt afkast på 16,4 procent.

Samtidig glæder pensionskassen sig over positivt afkast på sine investeringer i 17 af de 20 sidste kvartaler.

De mange milliarder lægges ned oveni ATP's store pengetank, der skal garantere pensioner til mere end fem millioner private kunder og 160.000 arbejdsgivere.

I alt er der garanterede pensioner for 761 milliarder kroner i ATP's kasse. Her slår ATP-formuen mere end rigeligt til. I alt er den efter første halvår på 881 milliarder kroner.