Lars har slået et stort brød op

ERRITSØ: Jo, overskriften på denne artikel ligger lige til det sproglige højreben.

Bager Lars Hesselvig har med Byens Brød i Erritsø skabt en succesforretning. Og den er ikke blevet mindre af, at han har genåbnet bageriet i Sjællandsgade i den butik, hans far Finn Hesselvig ejede, og hvor han selv blev udlært for 19 år siden.

Og Lars har ikke slået større brød op, end han kan bage, for han investerer kun, når han har råd til det - ikke noget her med at rende bankerne på dørene. Og skal vi blive ved det med brødet, så har Lars efter de senere års vækst omkring 50 ansatte i sit brød i de to bagerier.

- Jeg ville i sin tid gerne have købt min far ud, men det var han ikke klar til. Så jeg arbejdede for ham i nogle år, inden jeg tog til Silkeborg for at prøve noget andet. Jeg ville gerne have mit eget, og jeg havde hørt, at ham, der havde det, der dengang hed Erritsø Bageri, gerne ville sælge, så jeg kontaktede ham.

- Hans kone ville ikke sælge, så vi mødtes hemmeligt, og det endte med, at jeg købte bageriet i december 2003. Dengang var der kun mig selv, en svend og en lærling i bageriet, men vi knoklede bare på. Jeg gav den gas og arbejdede alle syv dage om ugen og holdt ikke ferie i fire år, fortæller snart 40-årige Lars Hesselvig.

Han arbejder stadig meget, men har lært at holdt lidt igen, og i næste måned bliver han og kæresten, der ekspederer i butikken i Erritsø, forældre til en datter.