Lars Larsen syg af kræft: Overlader formandspost til sin søn

Stifteren af Jysk, Lars Larsen, har fået konstateret leverkræft, som har spredt sig, og træder derfor tilbage som formand for Jysk og for Lars Larsen Group, der ejer hele Lars Larsens forretningsimperium.

Han overlader formandsposten til sin søn, Jacob Brunsborg.

Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse.

- Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie, siger Lars Larsen i pressemeddelelsen.

- Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads.

- Jacob har været en del af virksomheden igennem mange år og har haft en central rolle i bestyrelserne i mange af selskaberne i Lars Larsen Group. Han er uden tvivl den rigtige til at videreføre den virksomhed, jeg startede.

Jacob Brunsborg overtager ledelsen med en større samling af selskaber, der er samlet i Lars Larsen Group.

- Min far har opbygget noget enestående, og han bliver umulig at erstatte. Men jeg og resten af familien går ydmygt til opgaven med at videreføre hans imponerende livsværk, siger Jacob Brunsborg.

- Lige nu vil jeg fokusere på at støtte mine nærmeste i denne svære tid, og derfor vil jeg heller ikke komme nærmere ind på mine planer med formandsposten, siger han.

Den første Jysk åbnede i 1979. I dag er det en international butikskæde med 2700 butikker og 23.000 medarbejdere i 52 lande.

I to lande går kæden under andre lande. I Tyskland og Østrig hedder det eksempelvis Dänisches Bettenlager.

Udover Jysk-kæden har Lars Larsen Group ejerskab i andre projekter såsom Himmerland Golf & Spa Resort og sushi-kæden Letz Sushi.

Samlet rækker imperiet over virksomheder med en samlet årlig omsætning på 29,9 milliarder kroner.