Lars Larsen bliver bisat torsdag tæt på sit hjem

Erhvervsmanden Lars Larsen bliver bisat torsdag klokken 14 fra Sejs-Svejbæk Kirke.

Det oplyser Jysk til Midtjyllands Avis.

Kirken ligger få hundrede meter fra Lars Larsens hjem i Sejs-Svejbæk, der er en forstad til Silkeborg.

Allerede tirsdag vil der blive oprettet en mindeplads tæt på Lars Larsens gravsted, hvor der vil være mulighed for at lægge blomster. Det fortæller kirkegårdsleder Jens Skovbjerg Hansen til Midtjyllands Avis.

Flere har nemlig spurgt til muligheden for at lægge blomster for at mindes Lars Larsen.

Lars Larsen døde mandag morgen, 71 år. Han havde i flere måneder været syg af leverkræft.

I juni trak han sig fra bestyrelsen i Jysk, som han stiftede i 1979 og siden er blevet til en verdensomspændende koncern med 2800 butikker i 52 lande.

Sønnen Jacob Brunsborg overtog posten som bestyrelsesformand i Jysk.

Han har haft flere forskellige roller i Jysk, blandt andet indkøbsdirektør og brand director. Hans søster har derimod ikke haft meget med koncernen at gøre.

Lars Larsen efterlader sig sin kone, Kristine, to børn og fire børnebørn.