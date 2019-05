Landets største campingplads klar med flere fornyelser

På landets største campingplads er det selvfølgelig vigtigt at have rigtige vejnavne. Her ses medejer Jacob Knudsen på Bellisvej, hvor en række af de 450 fastliggere bor. Foto: Carsten B. Grubach

Velordnet fritidssamfund ved Lillebælt ruster sig til fremtiden.

ÅRØSUND: Kører man syd for Haderslev mod øst, passerer man flere landsbyer. Og ender efter 15 kilometers kørsel i Årøsund ved Lillebælt. Her ligger ikke kun en, men hele to byer: Årøsund og Gammelbro Camping, et velordnet fritidssamfund med 3000-4000 mennesker, når de 970 pladser er fuldt optaget i højsæsonen. - Jo, det er da en hel lille by, vi har her, siger Jacob Knudsen, der som tredje generation i familie styrer Gammelbro Camping med hjælp fra sine forældre. Det var hans farfar, der grundlagde campingpladsen i 1958 med 50 telte i vandkanten. I dag er Gammelbro Camping Danmarks største, hvis man måler på antallet af pladser. - Vi sørger hele tiden for at forny os. Op til denne sæson har vi fået nye omklædningsrum i svømmehallen. Jeg er egentlig uddannet tømrer, så jeg har selv tegnet det. Vi får lavet en ny offentlig vej uden om campingpladsen, så der ikke længere går en vej gennem campingpladsen, og så har vi købt jord hos frugtplantagen, så vi kan udvide pladsen og bygge en helt ny reception. Den gamle skal så bruge til vores kreative værksted, som er blevet meget populært. Og så vil vi lave et hovedstrøg ligesom på Ramblaen i Barcelona.

Gammelbro Camping



12-15 fuldtidsmedarbejdere og op mod 30 i højsæsonen sørger for service og vedligehold på Gammelbro Camping i Årøsund. Du kan komme på en virtuel rundtur på Gammelbro Camping og få flere oplysninger om pladsen ved at klikke ind på www.gammelbro.dk

Fornyelse skal der til. Der lægges en ny vej uden om Gammelbro Camping, så pladsen ikke længere skæres over af en offentlig vej. Foto: Carsten B. Grubach

Flere elbiler - flere hytter Aktiviteter er en væsentlig del af Gammelbro Camping, der satser meget på familier, og blandt meget andet har en tennisbane, en legehal og et minigolf-anlæg og ligger naturskønt ned til Lillebælt. Trods det indbydende havvand foretrækker mange gæster alligevel at bruge svømmehallen - også i den hede sommer sidste år, hvor der dog kun var en stigning på 10 procent i antallet af gæster. - Vi er faktisk ikke så afhængige af vejret, som man skulle tro, påpeger Jacob Knudsen. - Men nogen er jo nok blevet væk, fordi vejret var dårligt året før. - Vi har mange fastliggere - cirka 450 - og vi har åbent året rundt, men vi har ingen aktiviteter fra oktober til marts. Her er vores købmandsbutik også lukket. Men ellers kan man få alt her. Vi har dog igen tankstation, og vi skal til at finde ud af, om vi skal have ladere til elbiler. Ordet elbiler får Jacobs far Johannes Knudsen til at indskyde, at der ligger en fremtidig udfordring i at bygge flere hytter på pladsen, fordi elbiler ikke vil være i stand til at trække de store, unge campingvogne i dag, og så vil man nok også opleve behovet for flere mobile homes.

Svømmehallen, som Jacob Knudsen selv har tegnet nye omklædningsrum til, er en af de mest populære attraktioner på Danmarks største campingplads. Foto: Carsten B. Grubach

Rent, pænt og maser af luft På Gammelbro Camping tales der meget tysk. - En tredjedel af vores gæster er tyskere, der kommer også få nordmænd og hollændere, resten er danskere, siger Jacob Knudsen, der ikke lægger så meget i stjernetildelinger. Efter hjemlig standard ville Gammelbro Camping have tre stjerner, efter tysk målestok 4,5. Men hvad er det, gæsterne selv fremhæver, når de vælger at bo i fritidssamfundet ved Lillebælt? - At der er meget rent og pænt her, at der er en god atmosfære, og at der er luft og plads, siger Jacob Knudsen.