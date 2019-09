Landbrugsorganisation: To tidshorisonter mod samme klimamål

AARHUS: Hos erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er klimadirektør Niels Peter Nørring ikke skræmt af regeringens vision om grøn omstilling og øgede krav til et bæredygtigt dansk landbrug.

Han opfordrer i stedet til at tænke på det helt store perspektiv.

- I Landbrug & Fødevarer sigter vi mod at være klimaneutrale i 2050 med enten den samme eller en større produktion i dag, og det kræver, at vi bliver endnu dygtigere til at udvikle bæredygtige og klimavenlige produkter. Det er altafgørende for os i fremtiden at finde de rigtige løsninger. Vi har et af de mest moderne landbrug i verden, som sammen med producenter og agroindustrien er et fantastisk udgangspunkt for Danmark, siger Niels Peter Nørring og tilføjer, at to af de største spillere i marken, Danish Crown og Arla, har samme mål om klimaneutralitet i 2050.

Klimadirektøren understreger, at han har stor tiltro til, at de grønne krav fra Christiansborg - herunder omkring udledning af drivhusgasser og kvælstof - ikke kommer dansk landbrug til skade.

- Det største globale bidrag, som vi kan give, er ikke at fjerne den danske udledning, for den er relativt lille. Dér, hvor vi virkelig kan flytte noget, er ved at udvikle løsninger, som de også kan bruge i andre lande. Her kører vores vision i to spor - dels selv at være klimaneutrale fra 2050 og dels at være et fyrtårn for omverdenen, forklarer Niels Peter Nørring og fortsætter:

- I forhold til regeringen arbejder vi med en anden tidshorisont, fordi det først og fremmest gælder de store landvindinger på den lange bane. Selvfølgelig skal vi gøre noget her og nu, som for eksempel at arbejde på at afgive arealer til lavbund og skovrejsning, men vi skal tænke stort, for hvis det bliver svært at nå en 70 procents reduktion i drivhusgasser i 2030, så bliver det endnu sværere at nå 100 procent i 2050.