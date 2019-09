Landbrugets nye minister skal være den grønneste nogensinde

Det bliver Mogens Jensens opgave som ny fødevareminister at få omsat regeringens klimamålsætninger i stalde og på marker. Vejen mod mere bæredygtigt landbrug handler blandt andet om at reducere udledning af drivhusgasser og kvælstof.

Fødevarer er imidlertid et nyt ressortområde for ministeren.

Kristen Bording var landbrugets minister i samlet set mere end 21 år frem til 1950. I dag hører landbruget under Fødevareministeriet, og med udnævnelsen af Mogens Jensen som minister for området i Mette Frederiksens regering har historien gentaget sig.

HERNING/KØBENHAVN: Det er næsten på datoen 99 år siden, at socialdemokraten Kristen Bording blev valgt ind i Folketinget for første gang. Helt præcist 21. september 1920.

Minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde i Mette Frederiksens regering, udnævnt 27. juni 2019. Født 31. oktober 1963 i Nykøbing Mors, søn af ekspedient Harry Jensen og hjemmehjælper Ebba Møller Jensen. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007 og i Ringkøbing Amtskreds 8. februar 2005 - 13. november 2007. Kandidat for Socialdemokratiet i Herning Sydkredsen fra 2007 og i Herningkredsen 2003-2006. Tidligere Handels- og udviklingsminister 3. februar 2014 - 28. juni 2015. Tidligere kulturordfører og medieordfører, næstformand for Retsudvalget, medlem af Kulturudvalget, Udenrigsudvalget, Udenrigspolitisk Nævn, Grønlandsudvalget, Færøudvalget og Nordisk Råd, næstformand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling, formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe 2011-2012. Næstformand for Socialdemokratiet fra 2012 og næstformand i den socialdemokratiske gruppe i Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) fra 2018. Uddannelse: Fagbevægelsens lederuddannelse, LO-Skolen, Helsingør, 1997-1999 samt student fra Morsø Gymnasium, 1979-1982.

EU-støtte skal i spil

Dengang i Kristen Bordings tid for snart 100 år siden handlede politikken blandt andet om udstykninger og sammenlægninger af jord samt hjælp til kriseramte landbrug. Det gør det for så vidt stadigvæk.

Fødevareministeriet har netop åbent op for støtteordninger til jordbytte-ordninger, som en udløber af Tørkeparken fra i fjor. Målet er større effektivitet og færre kilometer på landevejene for landmanden.

- Det er en forløber for en større jordreform, vi skal i gang med, som også handler om at omdanne dårlig landbrugsjord til natur- og vådområder, siger Mogens Jensen.

Han medgiver, at de i alt 150 mio. kroner, som Tørkepakken har afsat til en multifunktionel jordfordelingsfond, langt fra er nok.

- Hvis vi skal lykkes med den totale finansiering, så kræver det, at vi får et nyt støttesystem i EU, som vi skal forhandle om i løbet af efteråret med ikrafttrædelse i 2021. Det er helt nødvendigt, at vi får mulighed for at bruge EU's landbrugsstøtte i forbindelse med den grønne omstilling. Samlet set har EU jo også bundet sig op på de internationale klimamål, og her vil vi gerne gå i front blandt andet med forslaget om en bruttoarealmodel, så der kan etableres vådområder inden for modellen.

Taktikken i Bruxelles går ud på at skabe alliancer med lande, der vil i den samme grønne retning som Danmark. Et korridorarbejde, som er i gang.

- Vi arbejder tæt sammen med især Sverige, Tyskland og Nederlandene om at hæve det grønne ambitionsniveau i forbindelse med reformen af EU's landbrugspolitik. Derudover er der også støtte fra for eksempel Irland og Frankrig til overordnet at sikre en grønnere landbrugspolitik, påpeger fødevareministeren.